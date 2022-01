La carne vacuna pica en punta en las cenas navideñas de los argentinos SUPLEMENTO RURAL 13 de enero de 2022 Redacción Por Una encuesta del IPCVA arrojó resultados contundentes a la hora del menú para las tradicionales reuniones sociales de fin de año. También reflejó el destino ideal para hacer un asado durante las vacaciones.

De acuerdo a un nuevo relevamiento del Monitor de consumo online del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, cuando se le pregunta a los argentinos sobre el consumo de carnes para las fiestas y qué cortes no pueden faltar a fin de año, el asado sigue al tope de las preferencias. De acuerdo al estudio realizado por el Ing. Agr. Adrián Bifaretti y la Lic. Eugenia Brusca, referentes del Departamento de Promoción Interna de la institución, un 59 % de los argentinos aseguró que el asado no puede faltar en la mesa navideña.

“El inoxidable vitel toné aparece en segundo lugar entre las preferencias y luego comparten el tercer lugar con la misma cantidad de respuestas el matambre relleno y el cerdo o lechón navideño”, revelaron los especialistas. En tanto, el quinto lugar lo ocupa el pollo y el sexto, el pollo relleno.

Cuando las preferencias se analizan por género, los hombres votan mucho más por el asado que las mujeres (61 % vs 57 %). En cambio, ellas prefieren más el vitel toné y el matambre relleno que los hombres.

“Cuando al mercado se lo analiza con la lupa que marca diferencias generacionales, al asado no hay con qué darle” reflexionaron los expertos del IPCVA. De hecho, aseguraron que a menor edad se lo prefiere más. “Así, mientras que los centennials, que poseen entre 16 y 25 años, lo prefieren más (67 % de las respuestas dijeron que no puede faltar en la mesa navideña), en el caso de la generación de los baby bommers (que poseen más de 50 años) el porcentaje de respuestas fue de 48%”, indicaron. Cabe destacar que el pollo también muestra mayor preferencia entre los más jóvenes cuando se los compara con la gente de más edad.

La edad marca diferencias entre las comidas más tradicionales ya que en el caso de vitel toné y del matambre relleno tienen más adeptos en las generaciones más grandes.



SUPERMAN, EL MEJOR ASADOR

Si Papá Noel es el principal referente de la gaseosa cola más famosa del mundo y se la pasa repartiendo felicidad en forma de botellitas por todo el mundo, ¿Por qué no indagar si en el imaginario del argentino puede existir algún superhéroe que pueda ayudar en esta difícil tarea de llevar adelante el marketing de carne vacuna en un mundo que quiere veganizarse?

La pregunta por parte del IPCVA a la gente fue muy concreta: ¿para hacer una publicidad sobre la carne argentina, hay que poner a un superhéroe a hacer asado para esta navidad? ¿A cuál elegiría? Ganó Superman sin discusión y le siguieron después en orden de preferencia, Batman, Iron Man, el hombre araña y luego una enorme lista con opiniones muy diversas y variadas sobre quien podría ser un buen influenciador.

Hasta el mismo Santa Claus fue propuesto para ser el referente de la carne argentina en navidad. Después de todo, al fin y al cabo, ¿cuántos Papá Noel terminan haciendo asado en navidad?. Bifaretti destacó “técnicas” a la hora de convencer a un chico y a su entorno familiar sobre las bondades de seguir consumiendo carne. “Hay dos maneras de hacerlo, una a través de la recomendación de profesionales de la salud (estrategia desplegada justamente por el IPCVA, con gran receptividad) y la otra mediante el diseño de fórmulas más empáticas con los más chicos”, explicó. Aquí cobran relevancia precisamente los superhéroes, que pueden ayudar en esta tarea.



LA MEJOR MÚSICA PARA EL VITEL TONÉ

Si de buscar la mejor experiencia y rituales que acompañan el consumo de carnes, el Panel Online de consumo del IPCVA indagó con qué tipo de música la gente cree que combina mejor el consumo de asado o vitel toné durante las fiestas.

En el caso del asado la cumbia gana sin despeinarse, mientras que para el vitel toné la gente considera que se disfruta mejor escuchando en las fiestas rock nacional, cumbia y música pop. “Esta pregunta sirvió también para constatar que un 9% de la gente mencionó que no solía comer asado en las fiestas y que un 24% dijo que solía consumir vitel toné”, remarcaron.



EL SUR, EL MEJOR DESTINO PARA UN ASADO

Parece ser que el mejor destino para hacer un asado estará estas vacaciones en el sur. Mirando hacia allá con la ayuda de la imaginación de la gente y todo el componente aspiracional que ello implica, la Patagonia aparece en el primer lugar en el podio como sitio ideal para disfrutar un asado, el mayor ritual de los argentinos.

“Un 26% de las respuestas mencionaron esa opción. Las sierras cordobesas con sus ríos y paisajes serranos parecen también tener un imán ubicándose en el segundo lugar de las preferencias con un 21% de las respuestas., mientras que en tercer lugar aparece la costa atlántica con el 12%”, mencionó Brusca.

Y concluyó: “está claro que más allá de la preferencia por una u otra zona son muchos los argentinos que les gustaría entregarse a la ceremonia del asado en su momento turístico de relax y disfrute porque solo un 5% de los argentinos mencionaron no comerlo”.

Redacción Redacción de Diario La Opinión de Rafaela

