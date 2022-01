Concejo: piden mayores recursos para seguridad Región 13 de enero de 2022 Redacción Por El Concejo Municipal aprobó un proyecto de Minuta de Comunicación presentado por la concejal Andrea Ochat. Entre los pedidos elevados aparece la ampliación del nuevo edificio de la Comisaría N° 3, incremento de personal policial y mayores recursos para el Centro de Orientación a la Víctima de Violencia Familiar y Sexual.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Se reproduce seguidamente un parte de prensa originado en una minuta de comunicación aprobada en la última sesión extraordinaria. En la Sesión Extraordinaria realizada en la primera semana de enero, el Concejo Municipal de Sunchales aprobó el proyecto de Minuta de Comunicación presentado por la concejal Andrea Ochat (Ahora Sunchales – Partido Socialista), por medio del cual se solicitó al Poder Ejecutivo provincial mayores acciones y medidas en torno al tema seguridad.

Según el texto de la Minuta, los pedidos se dan en el “marco de la recientemente aprobada ley de emergencia en seguridad pública y del servicio penitenciario”, y además se enumeran los siguientes requerimientos:

-Concreción urgente de la ampliación del nuevo edificio de la Comisaría N° 3, ya que el actual, con aproximadamente 80 metros cuadrados, no reúne las condiciones mínimas necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

-Incremento en número del personal policial.

-Recursos para la ampliación y fortalecimiento del Sistema Integral de Video Monitoreo Urbano, a fin de incrementar el número de cámaras con los soportes tecnológicos correspondientes, así como la adquisición de todo medio o herramienta tecnológica que se pueda adherir o instalar al sistema.

-Ampliación y fortalecimiento en días y horarios de atención del Centro Territorial de Denuncias.

-Recursos para infraestructura, logística y atención para el eficiente funcionamiento del Centro de Orientación a la Víctima de Violencia Familiar y Sexual (Comisaría de la Mujer).

-Disponibilidad de recursos edilicios, materiales y humanos para el funcionamiento eficiente de la Guardia Rural Los Pumas y equipos de trabajo específicos que puedan constituirse.



Fundamentos

El proyecto de Minuta de Comunicación fue presentado con una extensa lista de fundamentos, la cual comienza haciendo referencia a la preocupante situación de inseguridad que afecta a todas las localidades de la provincia de Santa Fe, incluyendo áreas rurales y pequeñas colonias de nuestra región, así como a la reciente sanción de la ley de emergencia en seguridad pública y del servicio penitenciario con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2022.

“Entendiendo la gravedad de la situación que atraviesa nuestra región, se autoriza un fondo especial de tres mil millones, entre otras fuentes de financiamiento. Y observando las dificultades que tuvo el ejecutivo provincial a lo largo del 2020-2021 para ejecutar el presupuesto, se otorga una mayor flexibilidad para gastos e inversiones necesarias con requisitos mínimos a fin de agilizar compras, obras, reparaciones y toda otra acción que el Ministerio de Seguridad necesite poner en marcha en el marco de la emergencia”.

En relación a los pedidos en materia de seguridad local, se afirma que “en Sunchales continúan incrementándose a niveles preocupantes los delitos en el ámbito de la ciudad, viviendas, comercios y vehículos, como contra las personas en espacios públicos a través de los arrebatos. Esta situación, sumada a la escasez de personal en la Comisaría Nº 3, incrementa la erosión y alarma social en toda la comunidad”.

Sobre la violencia de género, se expresa que “es de suma importancia llevar adelante una correcta investigación de los casos contra las mujeres y la protección efectiva que se le debe a los derechos de las mismas, prestando especial atención a la situación de vulnerabilidad en que suelen encontrarse las víctimas de este tipo de conductas y en particular los niños. Por ello solicitamos al Ejecutivo provincial disponer de un inmueble con infraestructura adecuada, debiendo contemplar cuestiones específicas, especialmente la intimidad de las víctimas”.

“Es necesario reforzar con personal en cantidad necesaria con la correspondiente especialización/capacitación y dedicación exclusiva. También es indispensable un móvil no identificable para la realización de traslados de víctimas de delito en caso de violencias físicas y abusos sexuales, muchos de los cuales involucran a niñas y niños”, continúa el proyecto.

En la parte final de los argumentos, la concejal Ochat se refiere específicamente a la Guardia Rural Los Pumas, afirmando que “para cumplir con sus funciones requieren la ampliación y modernización de sus recursos”.

“A partir de todo lo planteado, somos receptores directos de importantes reclamos y una fuerte demanda por parte de toda la comunidad, pero las respuestas requeridas y las soluciones trascienden nuestras competencias. Como Concejo Municipal estamos dispuestos a cumplir el rol de articulador que resulta prioritario y estratégico para poder orientar en términos de acciones e indicadores, la política social en el contexto de las propuestas que propician el desarrollo de nuestra ciudad. Pero se torna necesario consolidar esa articulación con una respuesta concreta del nivel provincial a fin de abordar la problemática”, se expresa al finalizar.



















