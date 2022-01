El conductor que mató a una ciclista Policiales 13 de enero de 2022 Redacción Por PIDIO LA DOMICILIARIA

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El automovilista José Carlos Olaya González, detenido por atropellar y matar a la ciclista Marcela Bimonte en los bosques de Palermo cuando conducía drogado y a alta velocidad, y luego darse a la fuga, pidió su prisión domiciliaria.

Lo hizo al apelar el fallo de la jueza penal contravencional porteña Patricia Larroca, y ahora definirá la Cámara penal y contravencional de la ciudad sobre si sigue o no detenido.

Es que si bien la causa ahora pasa a la Justicia Nacional, por el momento el acusado sigue detenido puesto que la jueza le fijó la preventiva.

El miércoles de la semana pasada, la jueza Patricia Larrocca, a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 12 de la Ciudad de Buenos Aires, le dictó la prisión preventiva a Olaya González, pero le redujo la calificación a homicidio culposo, que tiene una pena mucho menor y que le permitiría solicitar la excarcelación.



Aún está en discusión el delito: para la fiscal Natalia Prat fue homicidio simple por dolo eventual, que prevé hasta 25 años de cárcel e implica que Olaya se representó lo que podía pasar al conducir en ese estado.

En tanto, la defensa va por el delito de homicidio culposo que contempla hasta seis años de prisión cuando es agravado y en principio la jueza le dio la razón. .

"No salí a matar a nadie", dijo el imputado al declarar ante la jueza, y que se enteró de la muerte de Marcela cuando recién fue detenido, no antes.



El domingo último, una multitudinaria bicicleteada de la que participaron unas dos mil personas se realizó para reclamar justicia por la muerte de Marcela Bimonte.

La bicicleteada unió el Obelisco con el lugar donde fue atropellada la ciclista de 62 años, que murió tras ser atropellada junto a otras cinco personas por José Carlos Olaya González.

