Degolló a su expareja en un sector de cancha de fútbol Policiales 13 de enero de 2022 Redacción Por Gustavo Ernesto Aceval, de 45 años, alias "Chachi", sin mediar palabras asesinó a su expareja Melina Romero. "Estaba por matar a las dos hijas, pero no vinieron y cayó ella", escribió en un mensaje de WhatsApp. Cuando lo capturaron portaba el cuchillo con el que habría apuñalado en el cuello a la víctima.

Gustavo Ernesto Aceval, de 45 años, se encontraba prófugo desde el pasado domingo acusado del femicidio de su expareja Melina Romero -de 30 años de edad- en la chaqueña población de La Clotilde, y en la mañana de ayer fue capturado en una zona de monte en la que se había escondido.

Presentaba algunas heridas superficiales en el cuello y las muñecas, y fue trasladado a un Hospital para luego quedar detenido.

Quien es conocido como "Chachi", fue ubicado en una casilla en la que se refugiaba, tenía en su poder el cuchillo que presuntamente empleó para el ataque cometido en un sector de una cancha de fútbol, a la que la víctima concurrió a jugar un partido.



"Teníamos el dato ayer a la noche de que estaba cerca de la casa de su padre, en una vivienda precaria que habitan los trabajadores del monte. Pusimos una consigna policial en el lugar, y cuando salió esta mañana lo detuvimos", le comentó a El Liberal un investigador.



"Estaba por matar a las dos hijas, pero no vinieron y cayó ella", escribió el asesino en un mensaje de WhatsApp.

Lo hizo mientras estaba escondido, y además llamó a sus familiares y a la Policía, y publicó estados contando sus planes y exhibiendo a la víctima en ropa interior.



Melina Romero era madre de dos hijas, y fue asesinada de una puñalada antes del inicio de un partido de fútbol, que iba a jugar en el complejo llamado "La canchita de Escobar", situado en el barrio San Roque de La Clotilde, sito a 260 kilómetros de la capital de Chaco.



"Las estaba por matar a las dos hijas, pero no vinieron y cayó ella. Yo la quería mucho", escribió Aceval sobre una foto de Romero en ropa interior, según detalló a un investigador policial.

Las chicas eran hijas de la víctima con una pareja anterior, se aclaró, mientras que el acusado también había tenido un hijo con otra mujer, aunque murió en un accidente de tránsito,

Aceval y Romero se habían separado hacía un tiempo, y no se habían registrado denuncias previas por violencia de género.

