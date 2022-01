Se sortea la Primera Nacional Deportes 13 de enero de 2022 Redacción Por Este jueves, 11 hs, AFA realizará el sorteo del fixture del torneo que dará dos ascensos a la Liga Profesional.

FOTO ARCHIVO LO QUE VIENE. / Atlético conocerá su fixture. El torneo comenzaría en un mes, el 13 de febrero.

La Asociación Argentina de Fútbol sorteará este jueves la temporada 2022 de la Primera Nacional, que otorgará dos ascensos a la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y además tendrá dos descensos, después de dos temporadas.

El evento se celebrará desde las 11 en el predio Julio Humberto Grondona, ubicado en la localidad bonaerense de Ezeiza.

El certamen, que arrancaría el segundo fin de semana de febrero, contará con un total de 37 equipos, entre ellos Atlético de Rafaela, que se enfrentarán en una rueda, y brindará el primer ascenso al campeón de la temporada.

Además, los equipos que finalicen en el segundo lugar y en el tercero se quedarán con un pasaje directo a las instancias definitorias y del cuarto al décimosegundo se enfrentarán previamente hasta dicha instancia con una eliminación directa a partido único en la cancha del mejor ubicado en las posiciones.

Sin embargo, en las últimas horas, el presidente de la Divisional y de Defensores de Belgrano, Marcelo Achile, aclaró que todavía el formato "no es oficial".

"Oficialmente no está, porque va a salir el reglamento en breve desde la oficina de torneos. El campeonato va a ser todos contra todos, a una vuelta. El que gana, sale campeón y asciende a Primera. El segundo y el tercero esperan en semifinales y, del 4° al 12° hay eliminaciones hasta semis y de ahí sale el otro ascenso", expresó el máximo dirigente del equipo de Núñez.



-Todos los clubes de la competencia:



-Interior: Agropecuario de Carlos Casares, Alvarado de Mar del Plata, Atlético de Rafaela, Belgrano de Córdoba, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Deportivo Madryn, Deportivo Maipú de Mendoza, Estudiantes de Río Cuarto, Chaco For Ever, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Güemes de Santiago del Estero, Independiente de Rivadavia de Mendoza, Instituto de Córdoba, Mitre de Santiago del Estero, San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán, Santamarina de Tandil.



-Metropolitano: All Boys, Almagro, Almirante Brown, Atlanta, Brown de Adrogué, Chacarita, Defensores de Belgrano, Deportivo Morón, Deportivo Riestra, Estudiantes de Buenos Aires, Ferro Carril Oeste, Flandria, Nueva Chicago, Quilmes, Sacachispas, San Telmo, Temperley, Tristán Suárez, Villa Dálmine.

