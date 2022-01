Los Pumas 7s intensifican la puesta a punta en Pinamar Deportes 13 de enero de 2022 Redacción Por Los cinco jugadores que habían dado positivo de Covid-19 ya tienen el negativo y tras los exámenes cardiológicos irán sumándose al resto del plantel.

El plantel de Los Pumas 7′s profundiza el trabajo en la concentración en Pinamar, ciclo de puesta a punto para los próximos compromisos del World Rugby Sevens Series 2022 en suelo español. El seleccionado nacional comenzó los entrenamientos en Camarones Rugby Club el último jueves, y permanecerán en la ciudad balnearia, con jornadas de doble turno, hasta el próximo viernes.

Los cinco jugadores que habían arrojado resultado positivo en los tests realizados antes de emprender viaje a la Costa Atlántica ya cuentan con sus respectivos negativos y tras los exámenes cardiológicos irán sumándose al resto del plantel.

“Con respecto a los chicos que habían dado positivo, ya todos son negativos. Lo que se están haciendo ahora son los exámenes cardiológicos y, a medida que estén en condiciones, se irán incorporando de manera gradual. Como fueron todos casos asintomáticos, no perdieron ritmo de entrenamiento, pero no vamos a apurar a nadie. Vamos a ser muy cautelosos y respetar los tiempos que correspondan; y una vez que se sumen, iremos de menor a mayor con las exigencias”, explicó Santiago Gómez Cora, head coach del seleccionado de rugby seven.

Los doce jugadores que están entrenándose en el Club Camarones son: Santiago Álvarez Fourcade (capitán), Felipe de la Vega, Joaquín de la Vega, Felipe del Mestre. “Ya cumplimos con la primera etapa de esta puesta a punto, que tuvo como prioridad volver a conectar, volver a coordinar los movimientos. Los primeros días siempre se utilizan para acomodar el cuerpo, para lograr sincronización”, indicó el entrenador.

Y agregó: “Todo está pensado para seguir creciendo día a día, apostando a tener una preparación de calidad con miras al viaje para las etapas en España (en Málaga y en Sevilla). Lo importante para todos era volver a la actividad en buen estado, y nos quedan por delante días de mucho trabajo, ya con mayor intensidad de rugby completo. Tenemos que ajustar detalles de nuestro juego, y esta semana que nos queda va a ser de suma utilidad para el equipo, para sacar lo mejor de cada uno de los jugadores”.

Los Pumas 7′s se están entrenando con un plantel de 12 jugadores, grupo al que se incorporó Matías Osadczuk, para continuar con su rehabilitación de la intervención en la rodilla izquierda.

El jugador formado en SITAS fue operado en agosto último de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda, lesión que sufrió durante el partido por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos ante Sudáfrica.



CIRCUITO MUNDIAL:

21 y 23 de enero de 2022. Seven de Málaga

28 y 30 de enero de 2022. Seven de Sevilla

26 y 27 de febrero de 2022. Seven de Vancouver

5 y 6 de marzo de 2022. Seven de Los Angeles

9 y 10 de abril de 2022. Seven de Singapur

20 y 22 de mayo de 2022. Seven de Toulouse

28 y 29 de mayo de 2022. Seven de Londres

Redacción

