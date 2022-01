Las vacaciones de la titular del PAMI

BUENOS AIRES, 12 (NA). - La titular del PAMI, Luana Volnovich, decidió vacacionar en el Caribe mexicano y desató la polémica en el arco político y en las redes sociales.

"Todos tienen derecho a tomarse vacaciones después de dos años de trabajo muy duro", resaltó a NA la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti.

En ese marco, afirmó que el presidente Alberto Fernández no realizó indicaciones a los funcionarios del Gabinete nacional respecto de dónde vacacionar.

Volnovich eligió como destino vacacional Holbox, una paradisíaca isla del Caribe mexicano que se encuentra a más de 100 kilómetros de Cancún.

La noticia se conoció por un video que se viralizó en la red social Twitter, donde se puede ver a la titular del PAMI en un bar de la isla.

Tras conocerse la información, la diputada nacional Graciela Ocaña, de Juntos por el Cambio, apuntó contra la titular del PAMI: "Es una vergüenza, mientras los jubilados no tienen prestaciones y cobran haberes de 29 mil pesos, Luana Volnovich y su segundo están de vacaciones en el Caribe".

A modo de dar el ejemplo, el presidente Alberto Fernández decidió no tomarse vacaciones durante el verano y simplemente celebrar el Año Nuevo en el complejo presidencial ubicado en Chapadmalal.