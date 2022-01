Calendario anual de servicio de recolección

Rafaela está dividida en 4 sectores por donde el servicio de recolección de residuos de patio pasa una vez al mes entre la noche del domingo y la madrugada del miércoles. Además se integra un quinto sector comprendido por los barrios Brigadier López, Villa Aero Club y Los Álamos donde dicho servicio funciona todas las semanas los miércoles por la noche.



¿QUE BARRIOS

COMPRENDE CADA SECTOR?

En el sector 1 el servicio pasa a retirar los residuos el primer domingo de cada mes y está comprendido por los barrios 30 de Octubre, Mosconi, Central Córdoba, Villa del Parque, Villa Podio, Fátima, 2 de Abril, Pablo Pizzurno, La Cañada, El Bosque y Loteo Plaza Grande, el primer domingo de cada mes, el servicio de recolección de residuos.

En el sector 2 el servicio pasa a retirar los residuos el segundo domingo de cada mes y está integrado por los barrios San Martín, Juan de Garay, Ilolay, Los Nogales, Jardín, Antártida Argentina, Amancay y 17 de Octubre.

En el sector 3 los residuos se retiran el tercer domingo de cada mes e incluye los barrios Alberdi, Sarmiento, Villa Rosas, Belgrano, Loteo Jockey Club, Nuestra Señora de Luján, Italia, Monseñor Zazpe, Mora y Virgen del Rosario.

Finalmente al sector 4 el servicio lo recorre el cuarto domingo de cada mes e incorpora a los barrios 9 de Julio, Luis Fasoli, Guillermo Lehmann, Villa Dominga, Barranquitas, San José, Los Arces, Güemes, Martín Fierro, Malvinas Argentinas e Independencia.

Reiteramos, todos los miércoles, se recorre el sector 5: barrios Brigadier López, Villa Aero Club y Los Álamos. Haciendo una salvedad importante, en dichos barrios no se deberán disponer residuos de patio los días 2 de febrero, 1 de junio, 3 de agosto y 2 de noviembre.

Cabe tener presente que los días domingo 30 de enero, 29 de mayo, 31 de julio y 30 de octubre, quinto domingo de mes no se realiza la recolección en ningún sector.



¿QUE SE RETIRA EN ESTE

SERVICIO MUNICIPAL?

- Hojas del barrido de veredas y residuos del desmalezado o corte de césped embolsados (no más de diez bolsas)

- Ramas hasta dos metros (atarlas en manojos manipulables)

- Si superan estos volúmenes, trasladarlas a la Estación de Residuos Clasificados o al Complejo Ambiental

- Escombros, tierra, troncos y materiales de construcción solicitar contenedor a empresa privada.



¿QUE SUCEDE EN CASO DE

SUPERAR ESOS VOLÚMENES?

Deberán trasladarlos por cuenta del particular al Eco Punto (frente al Cementerio Municipal) o al Complejo Ambiental (Relleno Sanitario – Camino Público Nº 20). El Eco Punto está abierto de lunes a sábados de 8:00 a 18:00 y el Complejo Ambiental, de lunes a viernes de 7:00 a 18:00 y los sábados de 7:00 a 12:00.

En todos los casos se pide respetar los protocolos Covid y las indicaciones del personal a cargo.



MAS INFORMACIÓN

Contactarse al teléfono 147 Rafaela Responde, o los correos [email protected] / [email protected]