Trabajan arduamente sobre el proyecto de modernización de la Terminal de Ómnibus

Respecto a la obra de remodelación o refuncionalización de la Terminal de Ómnibus de Rafaela, que se llevará adelante a partir del convenio firmado entre el gobierno provincial y el Ministerio de Transporte de la Nación, en el marco del Plan de Modernización del Transporte, se ejecutarán tareas para mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad, se remodelarán los baños, se renovará o mejorará la forestación. También, se contempla crear un lactario y renovar por completo la imagen de dicho edificio.

El convenio 52.547 refrendado por el Concejo Municipal, determina que a partir de la aprobación de dicho convenio, el Ministerio de Transporte de la Nación aportará los fondos para la ejecución del aludido proyecto, con una suma de $104.136.080, quedando a cargo del Municipio llevar a cabo los procedimientos licitatorios o de contratación que se requieren para concretar dicha ejecución. Para dar inicio a este proceso y al desembolso de los fondos comprometidos por el Ministerio, se deberá autorizar la ejecución de la obra y disponer las adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes en la normativa municipal vigente.

Asimismo, se contempló que entendiendo que debía haber alguna contraprestación por parte del Concesionario, se le solicitó que pueda funcionar ahí el consultorio de las comisiones médicas que ahora funciona en el ITEC y representa un problema por tema transporte además de otras cuestiones. Además, en un futuro funcionará en ese sector de la ciudad una oficina de turismo, con el objetivo de proyectar esta idea de turismo receptivo en la que desde hace años se viene trabajando.

Por otra parte, se plantea que en los próximos 5 años se promueva la colocación de paneles fotovoltaicos para generar la energía de la parte interior de la terminal.

El secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino, contó que actualmente “estamos en un ida y vuelta con la gente de nación, teniendo en cuenta que la de Rafaela es una terminal que ya está hecha, en otras ciudades se daba el caso de hacer una terminal nueva, con lo cual en nuestro caso hay que hacer una transformación de algo existente y hay que compatibilizar lo que pide nación con lo que hoy tenemos; sumado a esto tenemos que articular con los compromisos que también tiene asumido el concesionario. Estamos en esa instancia de intercambios, terminando esa idea de compatibilizar el proyecto y aguardando que nos den el ok definitivo. Obviamente que será en el transcurso de este año”.

Asimismo, el funcionario rafaelino explicó: “La que pensamos es una renovación bastante importante de la terminal, que apunta no solo a mejorar los techos, los cielorrasos, aberturas, pintura –es decir, a una cuestión de mantenimiento-, sino que además apunta a generar una terminal de colectivos que sea más igualitaria, que tenga fácil accesibilidad, planteando un concepto diferente al que tiene hoy la terminal, en esta idea de post pandemia hablamos de un concepto diferente al que tiene hoy la terminal, donde se busca que los lugares públicos o semipúblicos tengan más controlados los accesos y salidas. Actualmente se puede entrar por cualquier lado y la idea a futuro es que cuente con un único ingreso bien marcado. En estos puntos se está trabajando con la gente de Transporte de Nación”.

El secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, comentó a su vez que “también la idea es que el piso tenga características de elementos guía para la gente que no es vidente, que la gente que por ahí tiene problemas de movilidad pueda acceder de mejor manera a las boleterías. Se busca que la terminal sea más accesible para todas las personas”.

Por su parte, Hernán Gunzinger, gerente de la Nueva Terminal de Ómnibus, explicó que respecto a las obras de modernización del edificio, “nosotros no tenemos injerencia ya que es el Municipio el que recibe el dinero y es el encargado de hacer todas las reformas en la parte edilicia. Si tengo entendido que en el proyecto que se presentó, se pensó en tener todo un sector comercial, otro abocado a la venta de pasajes y un sector de encomiendas. A su vez, generar una única entrada en toda la Terminal, con lo cual se haría un cerramiento con portones electrónicos; la idea es apostar a una mayor seguridad. A su vez, se cercará con barreras electrónicas la zona del ingreso y egreso de colectivos. Eso es lo que sabemos hasta el momento”.

El gerente indicó, que con los fondos que llegarán desde Nación se mejorará el edificio de la Terminal ya que el mismo pertenece al Municipio; “todo lo vinculado a servicios y a reformas en función de la pandemia, el concesionario tuvo que afrontar todas las obligaciones que existían y en su momento no obtuvo ninguna respuesta del Estado, ni local, provincial o nacional, como apoyo en un año y medio en el que no hubo prácticamente actividad a partir de este factor externo que es el COVID”.



MOVIMIENTO POR

TEMPORADA DE TURISMO

Acerca del movimiento que se está dando en la Terminal con motivos del inicio de la temporada de verano, Gunzinger señaló que “hubo más movimiento antes y posterior a lo que fue Navidad, después para Año Nuevo vimos mucha salida de micros con destino a la costa. Ahora notamos una merma y al consultarles a las distintas empresas de transporte, nos dicen que están realizando muchos cambios de pasajes, trasladándolos debido a esta nueva ola de contagios de COVID o porque mucha gente es contacto estrecho y no pueden cumplir con lo que tenías pactado”.

“No obstante, el año pasado el movimiento se elevó bastante, más allá de que no logramos alcanzar los niveles del 2019, pero se comenzó a avizorar un cambio positivo. Esperamos que la situación sanitaria mejore, se normalice, porque esto condiciona a la gente a salir”, precisó.