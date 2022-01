La provincia evaluó la situación sanitaria

El gobernador Omar Perotti encabezó este martes un nuevo encuentro virtual con el comité de expertos en salud que asesora al gobierno de la provincia, en el marco de la pandemia de Covid 19. Durante la videoconferencia, el mandatario estuvo acompañado por las ministras de Salud, Sonia Martorano y de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena; y el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach.

Al inicio del encuentro, Perotti agradeció la participación de los expertos y señaló: "Estamos frente a una situación nueva y diferente que nos obliga a mantenernos en contacto. Por eso les vamos a pedir que nos ayuden con la comunicación; nosotros nos comprometemos a trabajar en lo general y en lo particular en esta pandemia y mantenernos en contacto, para continuar con la evaluación de la situación provincial", dijo el gobernador.

Por su parte, la ministra Martorano realizó un repaso de la situación epidemiológica actual en el territorio santafesino, y manifestó que “vemos que esta ola tiene un crecimiento mucho más marcado que las anteriores. Sin embargo, esto no se traduce en la ocupación de camas en las Unidades de Terapia Intensiva”, aclaró. Asimismo, aseguró que “la alta transmisibilidad de esta cepa hace que se aumenten los contactos estrechos, perjudicando a las actividades estratégicas. Es por eso que en este contexto se tomaron decisiones con una mirada sanitaria”. Ante esto, Martorano señaló que, por el crecimiento de casos, “las personas que tengan dos o más síntomas compatibles con Coronavirus, no serán hisopados, sino que serán considerados casos confirmados por criterio clínico. Únicamente se realizarán hisopados a las personas mayores de 60 años o con factores de riesgo”.

Del mismo modo, la funcionaria destacó que se sigue avanzando en la vacunación pediátrica y la aplicación de terceras dosis durante enero y febrero. “Debemos sostener los cuidados; estamos más fuertes ante el virus por los anticuerpos, pero necesitamos que se sigan inscribiendo a Santa Fe Vacuna y asistan a los turnos pactados los niños y niñas para completar esquemas y asegurar el regreso a las clases de manera presencial; en tanto que los adultos mayores vayan a recibir su tercera dosis, cuando les llegue el turno, para estar mejor protegidos”.



DIÁLOGO CON INTENDENTES

Y PRESIDENTES COMUNALES

Anteriormente, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, encabezó un encuentro que se desarrolló mediante videoconferencia junto a intendentes y presidentes comunales de las distintas localidades de la provincia. Del encuentro participaron también las ministras de Salud, Sonia Martorano y de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena; el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri; y el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Luis Freyre. En ese marco, Corach afirmó: “Estamos dando continuidad a nuestras reuniones virtuales con intendentes y presidentes comunales de la provincia, y posterior a una reunión que tuvo la ministra de Salud, Sonia Martorano, en el Consejo Federal de Salud, dimos a conocer las conclusiones, el diagnóstico de la provincia en términos epidemiológico y luego debatir sobre las decisiones a tomar en adelante, que es lo que veía cada uno en su localidad”. “Además –agregó el ministro-, de cada cuestión particular que tenía cada uno, había un tema que eran los eventos masivos, y fue una de las cosas que estuvimos debatiendo, en términos de desaconsejar la realización de los mismos, al menos por un tiempo corto. Después, lo volvemos a revisar de acuerdo a la evolución de la pandemia”.

Asimismo, Corach manifestó que “nosotros damos continuidad al diálogo, de manera virtual con todos los presidentes e intendentes, e individualmente hablamos con ellos y vamos siguiendo el proceso por el que estamos atravesando, todo el tiempo; para que cuando tengamos que tomar una decisión lo podamos hacer de manera conjunta y consensuada con cada uno de ellos”.