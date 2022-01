Empresarios preocupados por la suba de contagios

En el encuentro virtual organizado por la Comisión de Política Laboral del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región junto al subsecretario de Salud de la Municipalidad de Rafaela, Diego Lanzotti, los empresarios presentes plantearon diversas problemáticas en torno al reciente aumento de casos de COVID-19; entre ellos, las altas tasas de ausentismo y los casos de colaboradores no vacunados.

En este marco, y con el fin de mensurar el alcance de estas dificultades, se realizó una encuesta, que involucró a 35 empresas de la industria, el comercio y los servicios.

Por un lado, el 9% de las firmas indicó que, ante la ocurrencia de casos, realizan tests privados y el 66% recurre al hospital local. Un 25% implementa una combinación de las opciones mencionadas.

En cuanto a la vacunación, el 40% de las empresas señaló que no tiene personal sin vacunar, y el 51% que el porcentaje de no vacunados alcanza el 5%. El porcentaje de colaboradores con esquema incompleto de vacunación ronda el 5% para el 37% de las empresas, y el 10% para otro 11% de los establecimientos.

En la misma línea, el 31% de las firmas aseveraron que el 100% de sus colaboradores tienen un esquema de vacunación completo, y el 54% que el 90% de sus empleados se encuentran en esa situación.

Respecto de los casos de COVID positivo, el 48% de las empresas tienen a un 5% de sus empleados con dicho diagnóstico, otro 26% tiene al 10% de sus colaboradores en esa situación, y un 20% no tiene casos activos. En un 3% de las firmas, el porcentaje alcanza al 20% de su planta, y en otro 3% al 30% de esta.

Finalmente, consultados por la cantidad de empleados aislados por contacto estrecho, el 46% de las empresas tiene al 5% de su planta afectada y el 23% al 10%. Otro 23% afirmó no tener colaboradores aislados por este motivo. En un 5% de las firmas, el porcentaje alcanza al 20% de su equipo, y en un 3% al 30% de este.

Si se suman los casos positivos y los contactos estrechos, los números registrados permiten calcular que un gran porcentaje de las empresas rafaelinas tienen una alta tasa de ausentismo, que ronda entre el 10% y el 20%. Este dato coincide con lo reflejado recientemente en el medio Ecos365 de Rosario, que da cuenta -en la mencionada localidad- de un ausentismo promedio del 20%, solo por razones vinculadas a la COVID-19.

Aún cuando las autoridades sanitarias ya han indicado que se prevé una baja de casos para las próximas semanas, el empresariado local no ha dejado de manifestar preocupación por la situación actual; especialmente teniendo en cuenta que se trata de un período del año en el que muchas personas están de vacaciones. En este sentido, aseguraron, la capacidad de producción (en la industria) y de atención (en el comercio y los servicios) se está viendo comprometida; por lo que esperan una pronta merma de casos, que les permita normalizar sus operaciones.



PERFIL DE ENCUESTA

Se encuestaron 35 empresas, a través de un muestreo no probabilístico, desde el 6 hasta el 10 de enero. De las firmas relevadas, un 57% pertenece a la industria, un 20% al comercio, un 14% a servicios, un 6% al agro y un 3% al transporte. Un 29% de las empresas tiene entre 11 y 50 empleados, y un 26% entre 51 y 100 empleados. Los restantes grupos se dividen en empresas de 1 a 10 empleados (14%), 101 a 200 empleados (14%) y más de 200 empleados (17%).