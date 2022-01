ASSA recuerda la importancia del uso responsable del servicio

La empresa Aguas Santafesinas S. A. (Assa) recordó que “frente a la intensa ola de calor que afecta a gran parte del país, es necesario realizar un uso responsable y solidario del agua potable, más en las actuales circunstancias de bajante extraordinaria del río Paraná”. “Las plantas potabilizadoras de Assa producen al máximo de su capacidad, pero si la demanda supera dicho límite, pueden registrarse bajas en la presión del servicio en algunos sectores de las áreas servidas”, indicaron desde la empresa. “Frente a ello, todos podemos contribuir con acciones que no afectan nuestros usos habituales del agua como servicio esencial, pero contribuyen a que todos tengamos un servicio más sostenible”, señalaron. En ese marco, las recomendaciones son las siguientes:



USO DE PILETAS DE LONA

* Evitar la renovación del agua de las piletas de esparcimiento en forma innecesaria. Una pileta de lona de 5000 litros equivale al consumo diario de agua potable de 25 personas.

* Agregar al agua de la pileta hipoclorito de sodio (lavandina) o una una pastilla de cloro sólido para conservarla varios días.

* Lavarnos los pies antes de ingresar a la pileta.

* Retirar la basura de la superficie.

* Cubrir la pileta con una lona o plástico mientras no la usemos para evitar el ingreso de polvo u hojas que afectan el estado de conservación del agua.



BUENAS PRÁCTICAS

* No utilizar el agua potable en actividades que pueden postergarse, en particular las que demandan importante cantidad de agua: lavado de autos y veredas, regado de jardines, programas largos de lavarropas.

* Sólo lavar las veredas los días y horarios autorizados por la municipalidad, en caso de existir ordenanzas al respecto.

* Utilizar baldes o mangueras provistas de sistemas de corte (gatillo o interruptores o pulsadores) para evitar el derroche.

* Tampoco lavar vehículos ni arrojar aguas servidas a la vía pública.

* No debemos dejar que el agua corra innecesariamente al lavar los platos, al lavarse los dientes o al bañarse: una ducha de 10 minutos consume 80 litros de agua.

* Controlar las pérdidas en canillas, tanques de agua y otras instalaciones.

* No están permitidas las bombas “chupadoras” conectadas en forma directa a la red, que causan riesgos y perjuicios directamente a las cañerías de sus instalaciones internas y de sus vecinos.



MÁS INFORMACIÓN

Para obtener mayor información o realizar consultas, los usuarios podrán comunicarse las 24 horas por Whatsapp al número +54 341 695-0008; o ingresar a la oficina virtual www.aguassantafesinas.com.ar/gestiones