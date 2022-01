La temperatura rozó los 40º este martes en la ciudad

La ola de calor que azota a buena parte del país se hace sentir también en Rafaela. De hecho, la ciudad se convirtió este martes, nuevamente, en un horno, al igual que las anteriores jornadas. Según el Twitter Clima Rafaela, la temperatura máxima de ayer rondó los 40ºC (39.9ºC para ser más exactos), una marca que era de esperarse con el correr de los días, ya que las altas temperaturas se extenderán al menos hasta el fin de semana, ya que luego de los días de intenso y agobiante calor, las esperadas lluvias y tormentas, algo que todo el mundo se pregunta a estas alturas, se presentan en el horizonte recién para el domingo y lunes próximos. De acuerdo al pronóstico, el termómetro descenderá poco más de 10 grados, con máximas de 30ºC y mínimas de 21ºC por la noche. Luego, esas temperaturas se sentirán casi casi como en primavera.

Mientras tanto, para este miércoles se aguarda un cielo mayormente despejado con alguna nubosidad por momentos, condiciones relativamente estables y con temperaturas en suave ascenso con 24ºC de mínima y 45ºC de máxima. Por su parte, para mañana se estima cielo despejado, o con leve nubosidad, condiciones relativamente estables y temperaturas en suave ascenso de las mínimas (25ºC) y poco cambio de las máximas (45ºC). Y para el viernes, se espera un cielo despejado, o con leve nubosidad, condiciones relativamente estables y temperaturas con poco cambio (26ºC de mínima y 45ºC de máxima).



AIRE CÁLIDO Y SECO

Ignacio Cristina, docente investigador del CIM -Centro de Informaciones Meteorológicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas- de Santa Fe, expresó, con respecto a este fenómeno, que el sistema de alta presión que se está configurando en el centro del país, entre el este y el norte, hace ingresar aire cálido y seco a toda la región, lo que permite que las temperaturas “se vayan hacia los extremos porque no está el atenuante de la humedad”. “El beneficio de tener un aire seco es que se disparan las temperaturas para arriba, pero no está esa sensación de agobio que te da el incremento de la sensación térmica producto del aumento de la humedad”, aclaró. Según el investigador, el pronóstico es coincidente con las estimaciones trimestrales del SMN para este verano, que, en resumen, prevé temperaturas superiores a la norma para el centro y sur de la provincia. “Si esta semana se mantiene en los rangos de los 42 °C - 43 °C, como tuvimos a fin de año y para Navidad, es más caluroso que lo usual en el verano, pero no es un extremo importante”, precisó. “Sí es para destacar que si se repite lo que tuvimos a fin de año, que estuvimos casi 15 días con temperaturas máximas que no bajaban de los 38 °C - 39 °C llegando a picos de 44 °C, eso sí ya es poco usual”.

Además, el meteorólogo remarcó que en las dos décadas anteriores el promedio de máxima para enero estuvo en torno a los 42 °C y 43 °C, y dio un dato alentador: “En los últimos 20 años se viene dando la tendencia de que las temperaturas más altas sean en diciembre, no enero”. “En el año 2013 en diciembre tuvimos un registro de 45 °C. Ese fue el mayor de los últimos 10 años. Y si nos vamos a la década del 2000, tuvimos en 2008 44 °C en diciembre como máxima”, dijo Cristina. Y subrayó: “En los últimos 20 años nunca llegamos al mes de enero con registros tan altos como los de diciembre”. Quizás, esta semana signada por una masa de aire caliente en la zona central del país no sea tan grave para Santa Fe como la última quincena de diciembre. Pero a no relajarse: “No nos tenemos que olvidar que estamos en condiciones muy poco usuales”, advirtió el experto.