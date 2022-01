Cartelera de Jubilados Suplemento Jubilados 12 de enero de 2022 Redacción Por Leer mas ...

HABERES DE ENERO

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) informó las fechas de cobro de enero para jubilaciones, pensiones y otras prestaciones

El haber de este mes se paga en las sucursales bancarias habilitadas, que atenderán únicamente por ventanilla y sin turno previo a los beneficiarios. Los jubilados y pensionados deben acercarse a las entidades solo en las fechas asignadas y sus haberes permanecerán en sus cuentas. El calendario de pago es el siguiente:

• Haberes que no superen los $32.664

- Documentos terminados en 1: 12 de enero

- Documentos terminados en 2: 13 de enero

- Documentos terminados en 3: 14 de enero

- Documentos terminados en 4: 17 de enero

- Documentos terminados en 5: 18 de enero

- Documentos terminados en 6: 19 de enero

- Documentos terminados en 7: 20 de enero

- Documentos terminados en 8: 21 de enero

- Documentos terminados en 9: 24 de enero



• Haberes que superen los $32.664

- Documentos terminados en 0 y 1: 25 de enero

- Documentos terminados en 2 y 3: 26 de enero

- Documentos terminados en 4 y 5: 27 de enero

- Documentos terminados en 6 y 7: 28 de enero

- Documentos terminados en 8 y 9: 31 de enero



¿CÓMO VER MI RECIBO DE JUBILACIÓN

DEL ANSES POR INTERNET?

Si querés ver e imprimir tu recibo de jubilación o pensión, ingresá con tu Clave de la Seguridad Social en Mi ANSES y luego a Consultas > Liquidación Previsional.



CRÉDITOS ANSES

Los jubilados y pensionados también podrán acceder a un beneficio durante enero. Se trata de los créditos Anses a través de los cuales se entregan montos que varían desde los $5.000 hasta los $200.000, a elección del titular de la prestación. El plazo de devolución en todos los casos es de 24, 36 o 48 cuotas. Según detalló el organismo previsional, la cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.

Los dos requisitos que se deben cumplir para acceder a los créditos:

-Tener menos de 90 años al terminar el crédito.

-Residir en el país.

Además, los titulares deben presentar dos documentos para realizar el trámite de solicitud de crédito:

-DNI

-CBU de cuenta bancaria a nombre del titular

¿Cómo pedir un préstamo ANSES para jubilados?

• Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad social.

• Reunir la documentación (DNI y CBU de cuenta bancaria). Además, se debe revisar que los datos personales y de contacto estén actualizados.

• Iniciar la solicitud en la plataforma en la sección de Créditos Anses > Solicitar crédito > Jubilaciones y Pensiones.

• Completar y verificar los datos.

• Descargar el comprobante y guardarlo.

¿Cuánto debo del préstamo de ANSeS?

Para consultar cuántas cuotas te quedan del préstamo Anses, seguí los pasos:

• Entrar a anses.gob.ar

• Seleccionar "Mis datos" y confirmar los datos con CUIL y Clave de Seguridad Social

• Hacer click en "Créditos Anses"

• Elegir la opción "monto de mi cuota". El sistema arrojará la cantidad de cuotas descontadas a la fecha, las que aún restan pagar y el total del monto solicitado.



ANSES EXTENDIÓ LA

SUSPENSIÓN DE FE DE VIDA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) extendió hasta el lunes 28 de febrero la suspensión de la fe de vida para jubiladas y jubilados que cobren sus haberes a través del organismo previsional. El beneficio extraordinario cuyo plazo límite se había pautado para este viernes, habilita a que los titulares de la tercera edad no tengan que concurrir a los bancos a realizar la acreditación de supervivencia.

Redacción Redacción de Diario La Opinión de Rafaela

