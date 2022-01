Frana: "las obras en marcha construyen una Santa Fe más justa y equilibrada"

La ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, hizo un repaso de estos dos años de gestión y señaló que “el logro más pleno es comprender las vivencias concretas del ciudadano de a pie, escuchando al otro: desde ahí construimos una realidad más justa y equilibrada, con obras que mejoran la calidad de vida de nuestra población. Pero sabemos que debemos trabajar para fortalecer y hacer más efectivo el trabajo”. Asimismo, destacó la firme decisión del gobernador Omar Perotti, que permitió reactivar las obras paralizadas, y ejecutar y licitar obras nuevas en todo el territorio provincial.

Con el objetivo de contextualizar la situación económica y financiera en la que se recibió el Ministerio de Infraestructura –sumado a la crisis generada por la pandemia- la ministra Frana destacó la política de desendeudamiento y el desarrollo de obras públicas. “Recuerdo que en el mes de enero del 2020 llamamos a una conferencia de prensa para hacer una rendición de cuentas de la situación de endeudamiento, surgida de los registros de la contabilidad pública, y que luego fuera ratificada en el proceso de consolidación con los propios contratistas”, dijo la funcionaria y agregó que “ese proceso se pudo llevar adelante a partir del mes de marzo del año 2020, cuando se aprobó la Ley de Necesidad Pública”.

Sobre el mismo punto, Frana resaltó que “primero cumplimos con la obligación del Estado, porque no importa quien toma la deuda, el que debe es el Estado. El gobernador decidió encarar el proceso y pagar lo que se debía”.

Paralelamente, subrayó que la pandemia impuso atender primero la infraestructura en salud: "Teníamos una prioridad: la gente. Decidimos ser resilientes frente a un contexto de pandemia mundial de alcances aún no dimensionados, que provocaron una crisis en la economía mundial. Frente a estas realidades, el gobernador Omar Perotti trasmitió dos consignas claras: cuidar la salud de todos los santafesinos y las santafesinas y dar respuestas de forma concreta a las necesidades de la gente. De esta forma, se priorizó la infraestructura sanitaria para que cada santafesino y santafesina estuvieran cuidados".

En esta línea, la ministra destacó la inversión ejecutada en infraestructura sanitaria: "Más de $ 2.600 millones en obras para mejorar y ampliar más de 29 centros de salud y hospitales en toda la provincia, porque lo importante es nuestro compromiso con la gente".

De esta forma, se finalizaron las obras para Centro de Aislamiento en el predio de la ex Sociedad Rural de Rosario, el Samco de Villa Guillermina; la nueva Guardia del Hospital de Niños Zona Norte en Rosario, y el Hospital de Coronda; la rehabilitación de los Núcleos Sanitarios en el ex Liceo Militar en Recreo; el Centro de Salud Barrio Juventud del Norte en Santa Fe; el nuevo Módulo de Terapia Intensiva en Villa Constitución; el Módulo de Emergencia en el Centro Regional de Salud “Dr. Agudo Ávila”. Además se construyó la Guardia Covid 19 y obras complementarias en el Hospital Provincial de Rosario; la construcción de módulos sanitarios en barrios vulnerables, y la construcción de celadores tipo en el Complejo Penitenciario de Piñero.

Por otro parte, se recuperaron estructuras de salud que habían sido descuidadas como el ex Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe y el viejo Hospital de Reconquista. Y están en marcha las obras de la segunda etapa para los hospitales de Rafaela, Villa Gobernador Gálvez, y el hospital de Firmat. Además mencionó que en el momento más crítico de la pandemia, la provincia recibió uno de los doce hospitales modulares del país, construido en Granadero Baigorria, y con fondos provinciales se edificó otro hospital modular en Villa Constitución.



CONTRARRESTAR

DESEQUILIBRIOS

En el diálogo remarcó que “los desequilibrios nos marcaron un rumbo: la agenda de obras está en escuchar las necesidades de la gente. No podemos mirar hacia el costado, vivimos en una provincia muy asimétrica. No es lo mismo nacer en algunas localidades del norte postergado que en un área más rica. Allí es donde hay que imponer la impronta de gobierno". En este sentido uno de los objetivos de la gestión actual es el compromiso con el norte provincial, a fin de atender las particularidades económicas, productivas y sociales, dotando de la infraestructura necesaria y potenciar así su perfil y quehacer productivo, promoviendo el arraigo de la población, sin desatender las necesidades y obras del centro-sur provincial. En este punto, la ministra Frana destacó la inversión superior a $ 9.000 millones que se está ejecutando, "desde enero del año 2020 hubo una clara definición del gobierno provincial y nacional de realizar una fuerte intervención en la zona de los Bajos Submeridionales, saldando una deuda histórica”. “Esto forma parte de una concepción del desarrollo de la provincia, impulsado por el gobernador Omar Perotti, con una mirada integral hacia el equilibrio poblacional y territorial, y el fortalecimiento productivo. Es una decisión política llevar adelante aquello que soñaron muchos antes que nosotros: las obras de saneamiento, infraestructuras y las rutas transversales”, indicó Frana.

“Y lo hacemos con una mirada integral -prosiguió Frana- junto a los ministerios de Ambiente y de la Producción, con programas específicos. Y desde Vialidad Provincial estamos pavimentando más de 700 kilómetros de rutas y caminos. Esto genera un impacto positivo en el fortalecimiento de la producción y el arraigo, dando la posibilidad que los ciudadanos encuentren un lugar para vivir y desarrollarse”, sostuvo la funcionaria.

A su vez, destacó la fuerte inversión de Vialidad Provincial, con obras por más de $ 40.000 millones en pavimentación y repavimentaciones de rutas, caminos urbanos y rurales, y mencionó obras como la ruta Provincial Nº 36 (Romang-Colonia Saguier-Vera), las rutas provinciales Nº 2 (Huanqueros-Esteban Rams) y Nº 3 (Los Tábanos - Cañada Ombú), así como también los dos tramos de trabajo sobre la Ruta Provincial Nº 39 para culminar la pavimentación del tramo Río Salado - RPNº2 (zona San Cristóbal), y la repavimentación e iluminación de la Autopista Rosario-Santa Fe.

Paralelamente se diseñaron políticas públicas para atender la demanda en materia de educación, recreación, seguridad, saneamiento y recursos hídricos.

Desde la integración escuela-calidad educativa-ciudad, se proyectaron espacios adecuados y confortables que garanticen una educación más inclusiva, sostenible y accesible. "Los nuevos proyectos y obras en infraestructura escolar, pioneros en el país, están siendo elaborados bajo estos criterios de sostenibilidad, pensando en los ciudadanos de hoy, pero también en las futuras generaciones", señaló Frana.

En relación a esto, la ministra mencionó las obras ya licitadas y en marcha como los 14 jardines pospandemia –en diferentes localidades que se distribuyen a lo largo y ancho de la provincia-, y una escuela primaria pospandemia en Pueblo Esther y de nivel Inicial en Roldán, cuyos edificios permitirán disminuir los consumos de potencia de la energía eléctrica y reducir significativamente la emisión de gases de efecto invernadero. Y añadió: “Junto al gobierno nacional, estamos llevando adelante 15 centros de desarrollo infantil, para el cuidado y fortalecimiento de las infancias". “En materia de seguridad, estamos ejecutando la Unidad Penitenciaria Nº12, las estaciones policiales Distrito Sudoeste y Sur de Rosario y obras de mejoras en la Unidad Penitenciaria de Piñeiro, además de las estaciones policiales en Santa Fe, Coronda, y Recreo, con inversiones que superan los 1.200 millones de pesos”, destacó Frana.



SANTA FE PRODUCTIVA

Asimismo, desde un enfoque productivo y de desarrollo local, se implementaron acciones específicas para el mejoramiento de la infraestructura en los lugares más relegados, dotando de valor agregado que potencie el desarrollo de los sistemas productivos de la provincia. En materia hídrica, la ministra señaló que “se están invirtiendo más de 11.000 millones de pesos en obras de mitigación del riesgo y ordenamiento hídrico para el sector productivo y centros urbanos, como el Sistema de Defensa Oeste San José del Rincón - Arroyo Leyes; el conducto Roverano - Chaperouge en Santo Tomé; desagües pluviales en Coronda y Villa Gobernador Gálvez, y una obra muy esperada durante años, como la estabilización de la cascada del Arroyo Saladillo en Rosario”. Además comentó que desde Aguas Santafesinas se está dotando de infraestructura a más de 80 localidades para que más de 500 mil habitantes cuenten con agua potable, y ampliando la red cloacal beneficiando a más de 100 mil habitantes. Y desde la EPE, se llevan adelante más de 170 obras como el tendido de nuevas líneas eléctricas en zonas estratégicas, con inversiones por más de $ 5.900 millones.

En esta sintonía informó que se avanza con obras claves como los acueductos Desvío Arijón-Rafaela, Reconquista y el interprovincial Santa Fe - Córdoba con inversiones que superan los $ 24.000 millones. Y desde ENERFE ya se licitó el gasoducto Regional Sur, y pronto se hará lo propio con el gasoducto Metropolitano.

Por otra parte, resaltó la recuperación de los puertos productivos de la provincia, con más infraestructura, nuevas terminales, duplicando embarques para mejorar la competitividad de nuestras pymes al mundo. Estas acciones se desarrollan en el marco del debate de la Hidrovía, en la cual el gobierno provincial busca potenciar esta vía navegable como alternativa sustentable, federal y estratégica para el comercio, la producción agroindustrial y la conectividad de nuestra región. Esto se realiza a través de distintas acciones como el fortalecimiento de los puertos públicos provinciales, tanto las terminales de la región sur, como la revalorización y desarrollo de los puertos productivos del centro-norte.

“La reactivación productiva del Puerto de Santa Fe es un ejemplo de esto, que ya lleva más de 100 mil toneladas transportadas por buques de carga y la recuperación de la Terminal de Contenedores, luego de muchos años de escasa o nula actividad. Y esta mejora logística, producto de mucho trabajo, provoca que hoy el Puerto de Santa Fe sea visto de otra manera: un puerto productivo que le brinda oportunidad a nuestras pymes para que empiecen a llegar a los distintos lugares del mundo", mencionó Frana.



HABITAR DIGNAMENTE

En materia habitacional, la ministra Silvina Frana, destacó el trabajo conjunto con el gobierno nacional para dar respuesta a la alta demanda habitacional, "desde el gobierno provincial y junto al gobierno nacional, se trabaja fuertemente sobre esta realidad que merece ser transformada, abordada desde un enfoque multidisciplinar que contemple el derecho fundamental a la vivienda, entornos seguros, saludables y equitativos". De esta manera, desde la cartera productiva a su cargo, se están construyendo 4.600 soluciones habitacionales en todo el territorio provincial, y módulos sanitarios en barrios vulnerables. Paralelamente, se entregaron más de 1.000 viviendas con infraestructura básica en diferentes localidades de la provincia. A su vez se están ejecutando, en el marco de un convenio firmado con la organización de Los Sin Techo, más de 500 viviendas premoldeadas en distintos barrios de la ciudad de Santa Fe, y a través de aportes no reintegrables se hace lo propio en Rosario, Villa Constitución, Centeno, Helvecia, Florencia y Villa Guillermina. Además, se preadjudicaron más de 16.000 créditos para la construcción de la línea Casa Propia / Procrear que se cogestiona con el gobierno nacional. “En distintos barrios de Rosario y del departamento, se están ejecutando más de 500 viviendas. Esto responde por un lado, a la alta demanda habitacional actual, y por el otro, nuestra preocupación por este tema y la vocación de dar respuestas concretas proyectando esto como una política de Estado, tal como nos indicara el gobernador, buscando materializar los sueños de muchas familias de contar con un techo digno", subrayó Frana. "De esto hablamos cuando decimos ‘escuchar y comprender al otro’, debemos redoblar nuestros esfuerzos por los derechos humanos, por el acceso a los servicios básicos, a la vivienda. No podemos continuar con divisiones partidarias, geográficas, económicas, que derivan en desequilibrios territoriales y en localidades relegadas. Y aquí el Estado se hace presente con las obras necesarias, que reactivan la economía, promueven el empleo y transforman en el día a día la calidad de vida a muchos habitantes", concluyó Frana.