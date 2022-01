Continúa la colonia de vacaciones "Todos al Agua"

El programa municipal "Todos al agua" se transformó en un clásico del verano para los chicos de distintos barrios de Rafaela. Hasta este viernes estarán los inscriptos de barrio Independencia, Luján e Italia en la pileta de la Granja El Ceibo, mientras que los de barrio Fátima, Villa Podio, Villa del Parque y 2 de Abril asisten al Centro de Educación Física N° 53.

Cabe aclarar que para el Estado municipal, el objetivo de este programa es que los que asisten tengan un espacio en donde ocupar su tiempo libre, a partir del fin del ciclo lectivo.

"Quienes asisten cuentan con servicio de transporte municipal sin costo y, en el lugar, se les brinda un desayuno saludable que consiste en frutas, turrones, cereales y jugos. Además, los chicos y chicas no solo realizan actividades en el agua, sino que también practican deportes y juegos fuera de ella", detalló el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio.

A su vez, agregó: "'Todos al Agua' es una política de Estado que prioriza la inclusión social de los niños y niñas, ya que les permite a quienes no tienen la posibilidad de acceder a una colonia de vacaciones de manera particular, puedan hacerlo mediante este programa impulsado por la Municipalidad de Rafaela".

A partir de la próxima semana hasta el 28 de enero será el turno de los barrios Jardín, 17 de Octubre, Belgrano y Villa Rosas en el CEF Nº 53. En tanto los barrios Martín Fierro, Barranquitas y Virgen del Rosario, estarán en la Pileta Municipal Granja El Ceibo.

Los interesados deben acercarse a las vecinales para su inscripción o comunicarse a la Subsecretaría de Deportes y Recreación.



Días y horarios

"Todos al Agua" se desarrolla de lunes a viernes, de 9:00 a 12:00, y se combina con el programa Escuelitas Barriales, el cual continúa durante todo el verano.

Asimismo, está en marcha la colonia de vacaciones para adolescentes, de 12 a 18 años, de lunes a viernes, de 16:30 a 18:30. Además, desde el 6 de diciembre se encuentra en funcionamiento la colonia para chicos con discapacidad, de lunes a viernes, de 15:00 a 16:00.