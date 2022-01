Grandes aliadas de la alimentación saludable y la actividad física Sociales 12 de enero de 2022 Redacción Por LAS FRUTAS

FOTO EL UNIVERSO// FRUTAS. Desde donde se lo mire su consumo aporta beneficios.

Las frutas aportan grandes nutrientes y vitaminas al organismo, así como un amplio porcentaje de agua, lo cual las vuelve un alimento ideal para los días de mucho calor.

Las hay de todas las formas y colores. Algunas más dulces, otras más ácidas. Su ingesta diaria es recomendada tanto por nutricionistas, médicos y personal trainers pues ayudan al cuerpo a generar más energía, al tiempo que lo hidratan y lo vuelven más resistente frente a infecciones.

Jonathan Milgram, Licenciado en Nutrición (MN 9121) reconoce que “Las frutas son indispensables en todo tipo de plan alimentario saludable. Poseen numerosos beneficios para la salud que las hacen únicas y aliadas de los buenos hábitos de alimentación: fibra, agua, vitaminas y minerales, son algunos de sus componentes principales. También aportan energía y favorecen el sistema inmunológico”.

Tal es el caso de los cítricos que colaboran disminuyendo los índices de colesterol y azúcar en sangre, elevando las defensas del organismo y la absorción de hierro gracias a su alto contenido de Vitamina C. Dentro de este grupo se encuentran no solo el limón, la naranja o el pomelo sino también el kiwi que aporta, además, potasio y fibras que ayudan a regular la digestión.

Los llamados Frutos Rojos, entre los que se encuentran la frutilla y los arándanos, son ricos en antioxidantes y una gran fuente de vitaminas, colaboran con el antienvejecimiento, refuerzan el sistema inmunológico y previenen infecciones urinarias.

María Morena Colino, Instructora en salud, alimentación y actividad física y directora del centro de pilates Linda para Vos sostiene que “Sin duda la alimentación saludable es fundamental, tener en cuenta la intensidad de actividad física que realizamos, la temperatura a la que nos vemos expuestos y el desgaste físico que nos genera.

Consumir frutas aporta a nuestro sistema sustancias que nos ayuda a tener más energía, reducir el cansancio, evitar los calambres. Su composición rica en vitaminas, fibras, sales minerales y azúcares ayudan a hidratarnos luego de una sesión de gimnasia o entrenamiento. Sus antioxidantes previenen la inflamación y refuerzan nuestro sistema inmunológico, por eso consumir frutas antes del entrenamiento nos llena de energía para que nuestros músculos respondan de manera rápida y efectiva como así también consumirlas después es ideal para reponer todas las sales que se perdieron durante el entrenamiento a través del sudor”.

Así, la ingesta de frutas a lo largo del día y, en especial, en época de mucho calor colabora a mantener una buena hidratación y defensas altas al tiempo que permite el correcto y normal desarrollo de los aparatos urinario y digestivo. Tal como sostiene Corina Aruguete, médica especialista en nutrición (M.N.133.377) “Las frutas son una fuente de agua y en verano es fundamental estar bien hidratado. La transpiración, propia de las altas temperaturas, genera que el cuerpo pierda mucho líquido y las células del cuerpo se deshidraten. Las vitaminas y minerales que se reponen de las frutas son de fácil absorción generando una buena reposición de sales”.

Al ser consultado acerca de las formas de ingerir dichos alimentos, Milgram comentó que “Pueden consumirse de diversas formas, ya sea enteras y frescas, en licuados, yogures, helados o jugos, haciéndolas muy nobles no solo desde lo nutricional sino también desde la practicidad. Por todo esto, deberían estar presentes en la alimentación diaria de cada uno de nosotros”.





Yogures, Helados y Licuados Caseros

Hernán Zaleski, Gerente General de la empresa argentina Winco, señala que “en los últimos años y asesorados por profesionales de la salud, hemos ampliado nuestra cartera de productos incorporando una nueva gama de electrodomésticos relacionados a la salud y la alimentación saludable como la yogurtera, la licuadora deportiva personal y la fábrica de hacer helados. La venta ha crecido notablemente con la llegada del verano. Entendemos que así colaboramos con una alimentación sana y natural, apta para todos los integrantes de la familia”

De esta manera, mantener una alimentación equilibrada se transforma en una tarea sencilla y hasta divertida, incluso para hacer con los más chicos. Producir los propios yogures o helados pudiendo combinar las frutas frescas según nuestros propios gustos y sin la incorporación de químicos o conservantes ayuda a sostener un balance alimenticio rico en vitaminas, fibras y minerales.

Aprovechar los días más largos y soleados para hacer deporte e hidratarse con sabrosos y nutritivos licuados de frutas, cuidando la salud y el normal funcionamiento de nuestro cuerpo ahora es mucho más sencillo, rico y natural.

Una buena alimentación combinada con actividad física es la fórmula ideal para mantener un estado saludable y disfrutar del calor y los días al aire libre.

Para más información sobre puntos de venta, servicio técnico y productos con que cuentan, ingresar en www.winco.com.ar











Redacción Redacción de Diario La Opinión de Rafaela

Seguinos en Facebook y Twitter