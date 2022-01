Murió Martín Carrizo, baterista del Indio Solari

En la madrugada de ayer falleció a sus 50 años Martín Carrizo, el reconocido músico argentino que formó parte de las bandas del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Gustavo Cerati, A.N.I.M.A.L., entre otras.

El hermano de la conductora Cecilia “Caramelito” Carrizo luchaba desde 2017 contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular que se origina cuando las células del sistema nervioso disminuyen gradualmente su funcionamiento y mueren, con lo que provoca una parálisis muscular progresiva. Martín murió producto de complicaciones derivadas de la enfermedad.

La triste noticia fue comunicada por su hermana Cecilia a través de redes sociales: "Martín falleció hoy 11 de enero a la madrugada. Su amor, su sonrisa, su música queda en nosotros para siempre. Decime por favor por dónde sigo. Gracias queridos y queridas por tanto cariño, ayuda y apoyo incondicional. Le hicieron muy bien cada día. Infinitas gracias".

A su vez, el Indio también se despidió de su exbaterista: "Don Martín pasó por esta dimensión con un espíritu decidido a ser joven siempre. Desde ahí me ayudó a reír más de lo que mi locura me permitía. Por esto lo recordaré con las palabras que suelto en cada brindis. ¡Gracioso y valiente! Eso fue Martín".

Por último, desde la cuenta de Twitter del Ministerio de Cultura de la Nación expresaron: "Despedimos al músico, Martín Carrizo que murió esta madrugada a los 50 años. Fue el baterista y fundador de A.N.I.M.A.L, tocó con Gustavo y fue colaborador del Indio Solari, como baterista e ingeniero de grabación. Acompañamos a su familia en este difícil momento".

Martín acababa de cumplir 50 años el pasado 3 de enero. Aquel día había compartido un emotivo texto en sus redes sociales sobre su lucha contra la enfermedad que atravesaba: "¡Hoy es mi Cumpleaños! La verdad pensé que no pasaba de Navidad, pero acá estoy, estoy terminando de trazar un nuevo protocolo para seguir buscando mi cura definitiva. ¡El 2022 me da muchas esperanzas! Sigo latiendo y respirando. Los amo y feliz 2022".

Cabe recordar que su llegada a la música fue en los 90 con A.N.I.M.A.L. (Acosados Nuestros Indios Murieron Al Luchar), el trío que compartía con Andrés Giménez y Marcelo "Corvata" Corvalán. A lo largo de su carrera, el artista también participó del disco "Bocanada", de Gustavo Cerati, y fue ingeniero de grabación, mezcla y mastering de los álbumes "Porco Rex", "El perfume de la tempestad", "Pajaritos, bravos muchachitos" y "El ruiseñor, el amor y la muerte", del Indio Solari. También trabajó con Abel Pintos en "Cosas del corazón", con Benito Cerati en "TripTour", y en la banda Temple, proyecto paralelo del líder de Rata Blanca Walter Giardino.

Su último show fue el concierto en Tandil junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en 2016.

Tras anunciar que fue diagnosticado con ELA, su caso desató una ola de acciones solidarias por parte de decenas de artistas que organizaron shows a beneficio y acciones de otro tipo que sirvieron para sostener el tratamiento con el que Carrizo había paliado su enfermedad.