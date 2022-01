Un proyecto para visibilizar a músicos emergentes

En 2020, una inesperada pandemia paró al mundo entero tomándolo por sorpresa. Los gobernantes, sin comprender muy bien qué ocurría, decidieron encerrar a la población y frenar muchas de las actividades que realizábamos normalmente, entre ellas, los eventos culturales presenciales. Tras un año, la situación comenzó a cambiar, empezamos a entender cada vez más a este virus que nos acecha, bajaron los casos, y, como consecuencia, muchas de las actividades se reanudaron.

En ese momento, apenas comenzaba el 2021, el músico rafaelino Sebastián Feck tuvo una idea impulsada por la necesidad de volver a tocar y, a su vez, por el deseo de visibilizar la obra de artistas jóvenes de la ciudad. Es por esta razón que decidió contactarse con el Círculo de Músicos de Rafaela (Ci.Mu.Ra.) para llevar a cabo este proyecto y así fue como nació el ciclo Música Emergente Live Sessions. "El Ci.Mu.Ra. es el gran productor ejecutivo de esto, porque ellos fueron quienes consiguieron los fondos de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura", afirmó Feck.

"Por las dudas quisimos cubrirnos las espaldas y reanudar la actividad de una manera segura. Y no había mejor manera de hacerlo que por medio de sesiones de grabación, que involucraran a pocas personas y fuesen sin público", manifestó Sebastián.

En relación a cómo fueron los inicios del proyecto, el músico declaró: "Fue una idea vaga que salió de mi cabeza, pero que tras hablar con la gente de Ci.Mu.Ra., particularmente con Emanuel Stampanone, se logró dar forma y llevar a la realidad. Después me contacté con Cristian Baronetti, que estuvo a cargo del branding; a continuación con la gente de Dos Remos, que se encargó de la comunicación, y así con cada uno de los profesionales involucrados".

Es así como, finalmente, con un gran equipo de profesionales locales y el aporte de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura, en octubre se lanzó el primer Live Session de la cantante Natalia Narbais, en noviembre el segundo que tuvo como protagonista al saxofonista Julián Quinteros y en diciembre el último con Celina Astudillo en la voz.

"Con cada uno se grabaron tres canciones de autoría de ellos", aseguró Sebastián. De esta manera, los videos se desarrollaron en tres locaciones distintas: Natalia en Faber Libros, Julián en el Restaurante El Cascote y Celina en Santos Barriles. "La idea fue que el espacio físico tuviera un vínculo estético con la música de cada uno de ellos", remarcó el bajista.

En tal sentido, el profesor del Instituto de Música "Blue Note" explicó: "El modus operandi en todas las sesiones es hacer tres tomas de cada tema, porque se graba en vivo, pero sin público, y hacer una pausa. Es decir que se hacía un pequeño ensayo de la canción y luego se hacía la primera toma. Grabar las tres tomas de cada canción nos llevó 20 minutos".

Por su parte, la cantante y también profesora de canto en "Blue Note" Celina Astudillo, la protagonista del tercer Live Session, reveló que al momento de llegarle la convocatoria por parte de Sebastián le gustaba componer, pero nunca había terminado ninguna de sus canciones. Por consiguiente, aceptó la propuesta como una oportunidad para completar tres de sus canciones y presentárselas al público en esta oportunidad.

Consecuentemente, los tres temas elegidos fueron "Calma", "Tu compañía" y "A ciegas". "Terminé esas tres porque creo que eran las que más sentía, las que más me tocaban de alguna manera. Yo siempre escribo sobre cosas que me pasan a mí o que vivo muy de cerca. Una de las canciones, "Tu compañía", es para mi pareja; la de "A ciegas" es por un sueño, es muy literal; y la tercera es para una amiga que se separó, la veía muy triste, entonces le escribí una canción, pero ella nunca se enteró que es para ella", confesó la artista.

Con respecto al género de las canciones, Celina manifestó: "Todas vendrían a ser folclore latinoamericano, teníamos un huaino, una chacarera y un candombe. Una de las canciones la hice más que nada como para decir el folclore no es eso que no te gusta, sino que también puede ser otra cosa que no sea sí o sí el Chaqueño Palavecino, la Sole o Los Manseros".

Tras salir a la luz los tres Live Sessions que se pueden encontrar tanto en el canal de YouTube del Círculo de Músicos de Rafaela como en los perfiles de Spotify de cada músico, Sebastián reflexionó: "Afortunadamente tuvo las repercusiones que esperábamos y siguen en aumento. Fueron aceptados los videos, las grabaciones, y también han llegado otras propuestas por mensaje privado diciendo ‘qué interesante propuesta, ¿cómo se puede participar?’. Eso está bueno, que haya músicos inquietos por participar en un Live Session".

Para cerrar, Sebastián Feck adelantó que el domingo 30 de enero, a partir de las 20 h, Natalia, Julián y Celina se presentarán en el Pasaje Carcabuey. "En primera instancia, sería como dar un cierre a la grabación de estos tres artistas, convocándolos en un mismo escenario para tocar en vivo lo que se ha grabado, con esa magia de tener el público presente. Así que el hecho de que para esta fecha se haya sumado la Municipalidad de Rafaela muestra una cierta repercusión que era más o menos la esperada", concluyó.



Ficha técnica:

Producción y Dirección Musical: Sebastián Feck

Voz: Natalia Narbais (Live Session 1) y Celina Astudillo (Live Session 3)

Saxo: Julián Quinteros (Live Session 2)

Violín: Jonatán Santillán (Live Session 1)

Trompeta: Nicolás Serrano (Live Session 1)

Trombón: Rubén Carughi (Live Session 3)

Guitarra: Emanuel Stampanone

Piano: Diego Valsagna

Bajo: Sebastián Feck

Batería: Federico Bertona

Técnico de Grabación y Mezcla de Sonido: Joel Faber

Asistente de Escenario: Joaquín Güll (Live Sessions 1 y 2) y Fabián Amaya (Live Session 3)

Cámaras e iluminación: Leonardo Tregnaghi y Luis Picard

Edición y Montaje de Video: Leonardo Tregnaghi

Fotografía: Ruth Theler

Diseño: Cristian Baronetti (Baro Branding)

Distribución Digital: Guillermo Hergenrreder y Matías Beltramino (Dos Remos Música)