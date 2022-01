Sumate al Registro Digital de Acceso a la Vivienda

SUARDI. - El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, a través de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, abrió el Registro Digital de Acceso a la Vivienda en Suardi.

El mismo, es una herramienta fundamental para que la provincia conozca necesidades y situación socioeconómica de los vecinos de la ciudad, con el fin de poder participar de eventuales sorteos por soluciones habitacionales.

➖ Registro:

Los/as interesados/as podrán registrarse ingresando al siguiente link: https://www.santafe.gob.ar/ruip/secured/login.

Es importante remarcar que el trámite es online, sencillo, gratuito, no requiere intermediarios y tiene carácter de declaración jurada. Quienes estén interesados en inscribirse y no puedan hacerlo o no posean las herramientas necesarias, deberán llegarse a la Municipalidad, donde se los ayudará y asesorará en el proceso.

➖ Destinatarios/as:

Destinado a cualquier ciudadano, mayor de 18 años, que resida o trabaje en la Provincia de Santa Fe, como mínimo, desde hace 2 años. Si ya te anotaste en el pasado, deberás actualizar obligatoriamente tus datos.

➖ Para más información:

https://www.santafe.gob.ar/index.../tramites/modul1/index...



“Folclore”

Los seminarios culturales de verano 2022, pensados y ofrecidos por la Coordinación de Cultura, ya comenzaron a desarrollarse.

Hoy, les compartimos una postal de la propuesta “Folclore”, la cual se lleva a cabo todos los miércoles, de 20:30 a 22:30 hs, en Sala Estrada.

Cabe mencionar que el seminario está destinado a jóvenes y adultos, de 15 a 40 años, y que la referente a cargo es Betina Demarchi.