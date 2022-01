Recuperaron parte de lo robado a una rafaelina Policiales 12 de enero de 2022 Redacción Por Una campera de niña, un piano de madera de juguete, un pesebre con 6 piezas, un sombrero de paja, una tiara de perlas blancas, y tres juegos de luces de colores, fue parte de lo secuestrado.

En relación a lo denunciado en la Seccional 1ª por una mujer, en mérito a sustracciones varias contabilizadas en la casa de su madre, sita en la calle Salta al 100, donde una mujer se hallaba al cuidado de quien finalmente fue ubicada en un Geriátrico de nuestro medio, tal lo dado a conocer oportunamente por nuestro medio, se conocieron novedades.

Tienen que ver con la realización de una requisa en la finca que Rosana M.D. (doble apellido), ocupa en un sector de la calle Lucio Casarín.

Allí en presencia de una joven de 20 años de edad hija de la persona antes mencionada, se produjo el secuestro de una campera de niña, un piano de madera de juguete, un pesebre con 6 piezas, un sombrero de paja, una tiara de perlas blancas, tres juegos de luces de colores, dos manteles blancos bordados a mano, una chalina, once muñecas de juguete, una malla enteriza, y una caja de madera conteniendo vestidos y accesorios para muñecas.

Lo citado dio pie al inicio de una causa penal por la comisión de un delito a Rosana M.D., y lo secuestrado fue finalmente puesto en manos de la denunciante, quien manifestó que dichos elementos eran parte de lo que faltó en casa de su madre.



LO QUE SE

DENUNCIÓ

Tal lo informado en anterior edición, una mujer de 53 años de edad domiciliada en la calle Perú, ante autoridad de la Seccional 1ª dio cuenta de que su madre vivía en un inmueble de la calle Salta al 100, y que fue ingresada a un Geriátrico de la ciudad.

Dijo también que mientras tanto, la persona adulta mayor estuvo al cuidado de una mujer, cuya identificación obraba en poder de LA OPINION pero se la obvió prudentemente, y que desde un tiempo a la fecha del referido ingreso, habían observado la falta de elementos tales como perfumes, pulseras de oro, una consola de juego con joystick y juegos pre grabados, tres muñecas, un Niño Jesús de aproximadamente de 25 centímetros, un arbolito de Navidad, una computadora, manteles, un tapado, un saco de lana, anillos, y una cartera con broche dorado, entre otros elementos.

Finalmente, la exponente agregó que no entraba a la finca otra persona que no sea la empleada de mención.

