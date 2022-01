Los Pumas: ¿un rival más en el Rugby Championship?

La Japan Rugby Football Union (JRFU) está en conversaciones con la organización del Rugby Championship, en donde compiten Argentina, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica, con el fin de que la selección nipona tome parte del certamen y así poder garantizarse juegos internacionales regulares, señaló el director ejecutivo del citado organismo, Kensuke Iwabuchi.

Japón, que está en el mismo grupo que Argentina en el próximo mundial de Francia 2023, dio la nota al llegar a los cuartos de final de la Copa del Mundo de 2019 que se desarrolló en su país pero no jugó en 2020 debido al brote de covid-19 y volvió a la acción después de 18 meses contra los British & Irish Lions en junio de 2021.

"El hecho de que nuestra selección nacional no hayan jugado durante la mayor parte de dos años ha tenido un gran impacto. Creemos que necesitamos participar en competencias internacionales regulares, de lo contrario no podemos esperar mantener equipos consistentemente fuertes", señaló Iwabuchi.

El dirigente agregó: "Estamos en conversaciones con el Rugby Championship y también con el Seis Naciones de Europa, aunque Japón está técnicamente en el hemisferio norte y desde una perspectiva de zona horaria estamos más cerca de Australia, Nueva Zelanda y las naciones del Pacífico, por lo tanto tendría sentido ingresar al Championship".

En el último Rugby Championship, finalizado en octubre, el campeón fue Nueva Zelanda (25 puntos), seguido de Australia (18), Sudáfrica (15) y Los Pumas (0), que perdieron sus seis partidos.

Japón integrará el Grupo D en el Mundial de Francia 2023, junto con Argentina, Inglaterra, Samoa y un equipo de América del Norte, y jugará ante Los Pumas el 8 de octubre en la ciudad de Nantes.