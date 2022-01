Vizzotti dijo que se analiza eliminar el aislamiento para contactos estrechos

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, confirmó que epidemiólogos y los integrantes del Consejo Federal de Salud analizarán la posibilidad de eliminar el aislamiento obligatorio para contactos estrechos con vacunación completa, a fin de garantizar la prestación de servicios esenciales y también reducir el impacto económico de la reciente suba de contagios por Covid.

Por otra parte, la funcionaria confirmó que este martes presentarán la normativa que regulará la venta y la utilización de los autotest de Covid-19. "Estamos analizando permanentemente si es necesario, y si es posible, seguir disminuyendo el aislamiento en el personal estratégico, siempre mirando la seguridad y evidencia que genera esta medida", expresó en declaraciones al canal TN.

Además, Vizzotti reconoció que la mirada de los especialistas está también sobre si se puede empezar a considerar al coronavirus como una endemia. Sobre esto último, señaló: "Es algo que se está analizando. Pero quiero remarcar que no es porque lo haya pedido un sector económico, sino que esa es la mirada y es a lo que se tiende actualmente. En España hasta están considerando tomarlo como una gripe común".

Sobre la posibilidad de eliminar el aislamiento obligatorio para contactos estrechos con vacunación completa, Vizzotti confirmó: "Lo planteamos para el equipo de salud, principalmente, y de hecho ya se está haciendo, como en Córdoba, están trabajando con monitoreo permanente". "Primero desde el punto de vista sanitario, segundo, para asegurar los servicios esenciales y, por supuesto, teniendo la mirada de sostener la actividad económica y productiva", completó.

Vizzotti se reunía anoche con el equipo de infectólogos y epidemiólogos que asesoran al Gobierno nacional sobre las políticas para enfrentar la pandemia de Covid. Con esas conclusiones, la funcionaria participará hoy una nueva reunión del Consejo Federal de Salud con los ministros de todas las provincias, donde se podrían adoptar cambios en los tiempos de aislamiento.

"La reunión es para analizar esas posibilidades (las de eliminar el aislamiento obligatorio de contactos estrechos con vacunación completa). En España ya están hablando de considerarlo el Covid como una gripe común y replantearse toda la estrategia", insistió Vizzotti. En ese sentido, sostuvo que "es un momento bisagra porque estamos definiendo si entramos a una endemia y porque hay que pensar si cambiamos toda la estrategia". "Ahora la idea es tratar de retomar y sostener las actividades sin riesgo sanitario, más allá de lo que significa tener un virus nuevo", planteó.

Por otro lado, sobre la normativa que se presentará este martes para poner en marcha los autotest, Vizzotti dijo que la regulación dividirá en tres partes los agentes que podrán adquirir esos testeos personales: individuos, empresas o entidades privadas, y gestores del ámbito público.

Mediante una aplicación, los que adquieran esos autotest estarán obligados a reportar si son positivos, negativos o si no fueron realizados, adelantó la ministra. "La industria, el sector privado, va a poder comprobar, si hay positivo, que la persona no vaya, para que no genere transmisión o aislamiento", informó.

"Las jurisdicciones también van a poder adquirir los autotest para la gestión de sus empleados y también va a ser importante para el ciclo lectivo. Estamos sacando una resolución que va a apuntar a que se favorezca la notificación de los casos", detalló. (NA)