El sentido único de Avenida Italia comenzó con fuertes controles

Este 10 de enero del 2022 no fue un día más para los vecinos del barrio Italia, ya que a partir de este lunes, y por disposición municipal, y en una medida inédita y polémica, en una parte de la Avenida Italia, una de las arterias más importantes y de mayor circulación en Rafaela, se implementó el sentido único. Por primera vez en la historia, la tradicional Avenida Italia dejó de ser "doble mano" para pasar a ser sentido único -de norte a sur- de circulación del sector comprendido entre avenida Gabriel Maggi y avenida Brasil. De esta manera, ahora la mencionada avenida se divide en 3 sectores bien diferenciados, ya que a esa variante en el tránsito hay que sumarle el segmento entre Brasil, 1º de Mayo y avenida Mitre que quedó en doble sentido y el tramo comprendido entre avenida Santa Fe y avenida Mitre que va de sur a norte.

Indudablemente, este proyecto de refuncionalización que se puso en marcha en 2020, pretende aumentar y mejorar la seguridad en el sector, ya que es uno de los tramos con mayor accidentología de la ciudad, tratando de resguardar la vida de los ciudadanos, que dicho sea de paso, se han manifestado a favor y en contra de esta nueva modalidad, debido a que muchos -entre ellos comerciantes- pretendían que esta típica calle continúe como hasta entonces, de ida y vuelta.

Podemos mencionar que el debut del "sentido único", en líneas generales, transcurrió con total normalidad, más allá de que algunos ciclistas y motociclistas, que por ahí no entendieron o no sabían de estas modificaciones, lo hicieron en contramano. De todos modos, fueron muchos más lo que ya sabían de este cambio de sentido y el tránsito fue bastante tranquilo.

Desde muy temprano se pudieron apreciar las nuevas nomenclaturas con un único sentido, al igual que los carteles indicativos del contramano del lado derecho de la avenida y los cordones y dársenas pintados de amarillo del lado izquierdo. Además, hubo un amplio despliegue de personal de Protección Vial y Comunitaria y de Defensa Civil que controlaron el tráfico. Hubo un puesto, con los conos identificatorios, en la esquina de avenida Italia y avenida Brasil, otro en avenida Italia y Jaime Ferré y el restante en avenida Italia y Chaco. En tanto, por momentos un par de inspectores -participaron 6 en este primer operativo- en moto realizaron algunas recorridas por el sector tratando de que no se produzcan infracciones, por desconocimiento, con algunos vecinos o ciudadanos que pasaban por el lugar, ya que el objetivo no es aplicar multas, sino acompañar al ciudadano. Indudablemente, esta variación o prueba o nueva configuración le va a llevar a la gente varios días más de acostumbramiento y es por ello que estos controles permanecerán en el sector al menos un par de semanas para ver cómo evoluciona.

No obstante, para contrarrestar el cambio de sentido, hay dos manos paralelas para dirigirse hacia el norte. En este marco, el que viene por el oeste va a poder entrar por calle Cristóbal Bollinger, mientras que el que viene del este va poder entrar por calle Joaquín V. González, ya que esta última tiene doble sentido de circulación.



PLAN INTEGRAL

Cabe recordar que el objetivo final es la intervención integral del barrio. Existen medidas que ya se fueron tomando forma, como ser el reemplazo y colocación de nuevos nomencladores en todo barrio Italia, la renovación de las señales de tránsito, pintura de vedas y sendas peatonales, la ejecución del el ciclocarril de calle Bollinger, instalación de luminarias led sobre avenida Italia, ejecución de pavimento sobre calle J. V. González, entre otros. Sobre avenida Italia entre Gabriel Maggi y avenida Brasil se han señalizado todas las sendas peatonales y se ha avanzado con las veredas sobre las ochavas aumentado la seguridad en el cruce peatonal de la arteria.



PRÓXIMAS ACCIONES

Mientras tanto, se encuentra en proceso de compra un semáforo que se incorporará al sector del barrio, brindando seguridad en la intersección que resuelva el informe que se confeccionará desde el análisis de UTN y el equipo técnico del municipio. En cuanto a las obras del sector queda pendiente la colocación de bicicleteros y la reconstrucción de algunos sectores que se encuentran en mal estado para la circulación de peatones. También regresarán 4 paradas del transporte público a avenida Italia, atendiendo al pedido frecuente del sector.