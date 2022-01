Más rafaelinos buscan vacunarse

La virulencia con la que esta tercera ola de la pandemia impacta en la ciudad ha generado que muchas personas que no se habían decidido vacunar contra el coronavirus, ahora concurran a aplicarse primeras dosis, entendiendo que la vacuna es la principal herramienta para enfrentar a este virus.

El subsecretario de Salud, Dr. Diego Lanzotti, explicó que “se notó que empezó a aparecer gente sin primera dosis, de cualquier edad, aunque principalmente menores ya que en los chicos se había demorado un poco el comienzo de la vacunación porque llegaron más tarde las dosis. Estamos viendo a muchos jóvenes acercarse al hospital o a los Centros de Salud a aplicarse primeras dosis”.

El funcionario resaltó, que “hay que tener en cuenta que Rafaela es una ciudad con un número importante de su población que ya adhirió desde un primer momento a la vacunación y no es una población que se haya negado a la vacuna, todo lo contrario”.

Por otra parte, el Dr. Lanzotti manifestó respecto a los lugares más propensos a generar contagios, que “hay tantos casos que es muy difícil individualizar el foco de contagio en la mayoría de los casos positivos. Hay tantos menores contagiados de los que ha habido pocos con síntomas. También hay muchos adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. No se puede identificar claramente el foco. Hay que seguir extremando las medidas de cuidados que ya todos conocemos”.



MAS DEL 80% CUENTA

CON LAS DOS DOSIS

Mientras tanto, este lunes la Dirección Regional de Salud dio a conocer el reporte de vacunación contra el Covid-19 correspondiente a la última semana. En relación al último parte, con fecha del 30 de diciembre del 2021, se han colocado en estos primeros 10 días del 2022 otras 18.476 nuevas vacunas en la región, llegando a un total de 561.501 dosis desde que se pudo en marcha el operativo. De ese acumulado, 229.644 se colocaron en el vacunatorio del Hospital "Jaime Ferré", 56.540 en Sunchales y 33.380 en San Cristóbal, entre los principales efectores de la zona.

Cabe consignar que según datos oficiales del INDEC, las proyecciones del último censo proyectan una población estimada de 109.790 habitantes en la ciudad de Rafaela. Por lo tanto, podemos decir que el 87.5% de la población de la ciudad cuenta con una dosis de vacuna contra el COVID-19 y un 80.4% cuentan con esquemas completos. Además, podemos mencionar que los menores vacunados entre 3 y 11 años que se le colocó la primera dosis en nuestra ciudad son un total 13.815 niños, los cuales representan un 72% de los menores adscriptos a la red de salud pública de Rafaela, ya que en la misma figuran 19.198 niños de 3 y 11 años referenciados a los diferentes establecimientos públicos. Por último, en cuanto al tipo de vacunas utilizadas, la Sinopharm continúa siendo la más aplicada con 192.868 dosis, seguida por la AstraZeneca con 175.030, la Sputnik con 111.545, la Pfizer con 57.298, la Moderna con 20.111, la Covishield con 4.033 y por último, la Cansino con 617.

En tanto, este lunes el vacunatorio de nuestra ciudad recibió más vacunas Moderna, para continuar con el plan de vacunación, que fueron distribuidas de la siguiente manera: Rafaela 2.800 dosis, Ceres 840, San Cristóbal 700 y Tostado y Sunchales 560, entre las principales localidades.



279 NUEVOS CONTAGIOS

Por su parte, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó este lunes 279 nuevos casos de coronavirus en Rafaela, lo que significa una leve suba, luego de tres jornadas consecutivas en descenso, respecto a los anunciados el domingo (226). Así, la ciudad acumula 19.325 afectados desde el inicio de la pandemia, de los cuáles 3.236 aún continúan activos y 9.708 son los aislados. En tanto, los recuperados oscilan en 15.766, mientras que por 5º día no se registraron fallecimientos en nuestro medio, que suma 323 decesos de ciudadanos rafaelinos. En relación a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", se registran hasta el día de la fecha 6 pacientes Covid-19 positivos internados, 2 en UTI (10% de ocupación) y 4 en sala general.

A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 6.964 positivos en el territorio santafesino para un total de 543.944, de los cuáles 42.287 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 501.657 por laboratorio. Además, se informó la muerte de 2 pacientes de la ciudad de Santa Fe (63 y 64 años) para sumar 8.883 víctimas fatales. Rosario reportó 1.997 infectados, la ciudad capital 1.269, Santo Tomé 141, San Cristóbal 57, Esperanza 56, Sastre 54, Recreo 40, Laguna Paiva 38, San Jorge 37, El Trébol 30, Ceres 23, San Guillermo 21 y Pilar 18, entre las más afectadas, mientras que se informaron 50 casos en Frontera, 22 en Sunchales, 21 en Humberto, 13 en San Vicente y María Juana y 11 en Josefina, entre las localidades más complicadas del departamento Castellanos.

En la provincia hay 53.114 pacientes activos, 482.167 son los recuperados y hasta el momento fueron aplicadas 6.590.773 vacunas de las 6.590.773 dosis que recibió Santa Fe.