Reducción del servicio de transporte público por la tarde

En nuestra ciudad continúa el operativo de vacunación masivo coordinado entre el Gobierno Provincial, el Gobierno Municipal y el Hospital con el objetivo de proteger a la mayor cantidad posible de la población ante este nuevo brote de COVID-19.

Esta coyuntura sanitaria también afecta al personal de la estructura municipal, es por este motivo que desde este lunes 10 al viernes 14 de enero, se reducirá la prestación del servicio de transporte público en algunas de sus líneas.

En este sentido, solo por la tarde, no se brindará el servicio N° 3 de las líneas 2, 3 y 4. No obstante, el funcionamiento de las líneas 1 y 5, especialmente, se encuentra garantizado durante toda la jornada laboral. Desde el Estado local, se le solicita a la población que sepan contemplar la situación que está afectando a esta área como a otras del municipio.

A medida de que se vayan cumpliendo los períodos de aislamiento, según cada caso, los agentes se reincorporarán a sus puestos para seguir con sus labores, siempre teniendo presente las normas sanitarias.



CUIDADOS A

TENER EN CUENTA

Con el fin de evitar los contagios de COVID-19, es necesario cumplir con una serie de recomendaciones a la hora de utilizar el servicio y proteger la salud tanto de los pasajeros como de los empleados. En este sentido, el uso del barbijo bien colocado es uno de los requisitos fundamentales para proteger la salud en este contexto, junto al uso de alcohol en gel o vaporizado para sanitizar las manos y mantener el distanciamiento con los demás pasajeros. En el caso que se presenten síntomas se solicita no utilizar el servicio. Lo importante es aislarse, realizar el hisopado correspondiente e informar a los contactos estrechos para que tomen las precauciones necesarias. Cabe destacar que el cuidado de la salud es una responsabilidad individual y esto se debe hacer para reducir los contagios. De esta forma, no solo se protege a los demás usuarios del transporte público sino también a los empleados municipales que prestan el servicio y cuya presencia es indispensable para poder sostener las frecuencias y horarios.