Los pediatras instan a vacunar a los menores contra el Covid

La variante Ómicron desafía una vez más al sistema de salud, en este caso no por el impacto que genera en el sistema de internación, sino por la contagiosidad que tiene y que lleva entre otras cosas a resentir muchas actividades económicas por el ausentismo que produce. A diferencia de variantes anteriores, Ómicron ha producido muchos contagios en la comunidad pediátrica y por eso los pediatras instan a los padres a vacunar a sus hijos contra el COVID, insistiendo en que completar los esquemas de vacunación, avanzar con la inmunización de niños, adolescentes y el refuerzo en grupos de riesgo es clave para mantener controlada la situación sanitaria actual.

“Ante esta tercera ola con esta variante Ómicron que ya es de circulación comunitaria, se está viendo el aumento de contagios en chicos y básicamente esto se está observando mucho en hospitales de ciudades grandes. Una vez más la recomendación de los infectólogos –por ejemplo del Garrahan- es que vacunen a los menores porque realmente es una forma de frenar esta circulación comunitaria mediante la inmunización”, precisó el pediatra Daniel Marfort.

Y apuntó: “Es muy importante que los niños también puedan estar inmunizados, no solamente para evitar contraer enfermedad grave que es lo que previene la vacuna, sino para no ser portadores y distribuir el virus al resto de la familia”.

El profesional, manifestó que “las características clínicas siguen siendo las de un virus respiratorio e incluso se está viendo que no es más sintómático que otros, sí que es más contagioso pero no es más severo o grave. Por suerte, no se dieron casos de pacientes pediátricos internados en estado grave y esto tampoco se da en adultos”.

El Dr. Marfort, dijo que las recomendaciones vertidas desde la Sociedad Argentina de Pediatría, subrayan la importancia de completar los esquemas de vacunación a partir de los 3 años en adelante y que cuando un menor tenga el papá o la mamá que dan positivo, obviamente que a ese niño se lo va a considerar contacto estrecho y no hace falta hisoparlo.

“Los casos asintomáticos en pediatría son muchos o con síntomas muy leves que se mezclan con cualquier cuadro respiratorio o alérgico (tos, catarro o cuadro febril). El coronavirus en niños, ataca de forma leve, sin embargo es muy contagioso”.

El pediatra remarcó que “es vital que los adultos también cuenten con esquema completo de vacunación y aquellos que puedan acceder a la tercera dosis lo hagan ya que es lo ideal, porque de esta manera se genera una barrera que limita el comportamiento del virus, ya que está claro que a la población vacunada casi no le impacta. El uso del barbijo, pese a la incomodidad con estas temperaturas y a que uno ya está cansado, sigue siendo en lugares cerrados donde hay poca distancia, otra de las barreras de protección contra el ingreso del virus a las vías respiratorias”.

Al igual que lo hicieron otros médicos, el doctor Marfort pidió a la población ser responsable y comprensiva, entendiendo que no es necesario hisopar a todo el mundo, sino que se deben respetarse las nuevas pautas y criterios para que no colapse esta parte del sistema sanitario. Hay que hacer un manejo consciente como vimos en las olas anteriores. Esta ola muestra que es menos grave pero más masiva”.



CUIDADOS EN LAS

COLONIAS DE VACACIONES

El pediatra, al ser consultado por las actividades que en esta época del año se llevan a cabo en las colonias de verano, señaló que “si bien son al aire libre y esto disminuye mucho las posibilidades de contagios, todo lugar en que el que interactúan muchas personas y ante esta variante que como ya se sabe es más contagiosa, el riesgo está. Por eso, es fundamental ante la aparición de síntomas en el menor o dentro del grupo familiar, aislar a ese chiquito durante siete días si no tiene la vacunación y por cinco días si se vacunó. El algoritmo para estudiar cada caso en particular radica en el esquema de vacunación”, finalizó.