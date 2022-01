El sector industrial cerró 2021 con balance positivo

El presidente de la Comisión de Industrias del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), César Forneris, manifestó que “el 2021 fue un año que lo llevamos bastante bien a pesar de todos los inconvenientes y en la provincia de Santa Fe, y obviamente en nuestra ciudad, se terminó con buenos niveles de actividad". Al analizar la realidad del sector, destacó que “las empresas tuvieron muchos pedidos y estuvieron trabajando al cien por ciento la gran mayoría, salvo algunos casos muy puntuales que pudieron haber tenido algunas dificultades”.

“El 2022 ya arrancó con inconvenientes por las altas temperaturas y los primeros cortes de energía que tuvimos aquí, haciéndonos retornar a aquella época nefasta donde hasta se tuvieron que instalar generadores para poder suplir esos problemas que teníamos de energía. Esperemos que no se vuelva a ese escenario; más allá de esto, aquí en Rafaela ya se está trabajando y de hecho lo anunció el presidente de la EPE, Mauricio Caussi, en la instalación de una estación transformadora en el norte –algo que la gremial empresaria está pidiendo desde hace mucho tiempo-, para poder cerrar un anillo que garantice la cobertura de energía. Igualmente, hay un problema mayor que tiene que ver con lo nacional, porque si hay un corte mayor por encima de la provincia nos va a afectar también”, explicó Forneris.



EL IMPACTO DE

ESTA NUEVA CEPA

Respecto a esta nueva etapa de la pandemia, Forneris comentó que “llegamos a este verano con la invasión de esta nueva cepa Ómicron, en una época complicada donde sabemos que las fiestas fomentan mayores contactos sociales, donde fundamentalmente los más jóvenes interactúan más -aunque en realidad todos de algún modo lo hacemos- y hace que esto se expanda bastante rápido. Es un tema que al inicio de la pandemia ya se había conversado, porque claramente los contagios son menos propensos en las industrias o lugares de trabajo, pero termina afectado a las empresas porque empieza todo este tema de contagios, contactos estrechos y personal ausente”.

Acerca de la modalidad de trabajo ante esta nueva ola de la pandemia, el presidente de la Comisión de Industrias señaló: “El home office o teletrabajo ya fue adoptado por muchas empresas y lo van a sostener porque han visto que funciona bien, sobre todo en la parte administrativa que se puede hacer sin problemas. En la parte donde se necesita la mano de obra dentro de las industrias, no se puede hacer y es allí donde se planten complicaciones”.



LA PRESIÓN TRIBUTARIA

Forneris habló de uno de los temas a resolver por parte de los funcionarios en los diferentes niveles del Estado, que tiene que ver con la carga tributaria que asfixia al sector industrial pyme y dijo: “Justamente ahora está el nuevo consenso fiscal que de alguna manera tira para atrás todo ese acuerdo que había en el 2017 de quitar ese impuesto que desde hace años se reclama y que afecta no solo al sector industrial sino a todos los sectores y es ingresos brutos. En un principio en 2022 se iba a eliminar (es uno de los tantos impuestos que pedimos que desaparezca por ser tan distorsivo) y ahora se vuelve para atrás con esto y se habla de que las provincias pueden aplicar hasta el 3.5%, con lo cual todos sabemos que cuando está la posibilidad de colocar un impuesto no se deja de lado”.

“Realmente la presión tributaria es algo que nos perjudica a todos, tanto para el comercio interno como para las exportaciones. Sumado a esto, la brecha cambiaria que ya está muy desfasada, hace que volvamos a tener problemas de importaciones. Lamentablemente la historia en la Argentina se repite”, consideró.