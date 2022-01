Más instituciones suman su compromiso con la prevención

El programa Ojos en Alerta sigue registrando solicitudes de personas e instituciones que desean sumar su compromiso a las labores preventivas que realizan las fuerzas del Comando Unificado. En esa línea continúan las capacitaciones del equipo, las cuales se realizan de manera virtual y presencial.

Días pasados, integrantes de la Asociación de Electricistas y Afines Rafaela (A.S.E.L.A.F.) concurrieron a la sede la Guardia Urbana Rafaelina (G.U.R.) y conocieron el Centro de Monitoreo Urbano “Daniel Díaz”.

Los presentes manifestaron su satisfacción al ver el funcionamiento organizado de todo el sistema preventivo puesto a disposición por el Municipio con el objetivo de cuidar a los rafaelinos.

Asimismo, pusieron en valor la inversión realizada en materia de recursos y tecnología por parte del Estado local con el acompañamiento del Gobierno Provincial.

Entendiendo que el compromiso ciudadano es fundamental para la resolución ágil y eficaz de distintos conflictos que pudieran presentarse en la vía pública o propiedad privada, el uso responsable del programa Ojos en Alerta resulta primordial para los trabajos preventivos que velan por la seguridad de la comunidad y sus bienes.

Gerardo Manera, presidente de A.S.E.L.A.F., comentó: “Ojos en Alerta es un programa muy interesante. Todo lo que represente sumar herramientas para la prevención, para nosotros, es muy importante. Escuchamos nombrar el programa a través de la difusión que viene teniendo, pero, al conocerlo, invita a pensar que la ciudadanía debe participar. Esto es protección y prevención”.



LA OPINION DE

LOS PARTICIPANTES

“De nada sirve que vivamos quejándonos, sino que debemos sumarnos a esta herramienta tecnológica para colaborar. Vamos a invitar al resto de nuestros socios para que participen de esta capacitación”. En referencia al Centro de Monitoreo, señaló: “En lo personal, lo conocí solo viendo imágenes. Es la primera vez que ingresé y lo que más me llamó la atención de todo el capital humano y tecnológico realizado es el drone. Para mí es una muy buena inversión”.

Con respecto al compromiso que todos los estamentos de la sociedad debemos asumir en la cuestión de la seguridad, opinó: “Nos faltaría la acción de la ‘pata’ legal. Los que tienen que tomar ‘el toro por las astas’ en cuanto a que, si hay una persona que comete un delito, actuar con mayor celeridad. Pero ese es un trabajo que le compete a la Justicia y viene un poco lenta”, agregó Manera.

Por su parte, Hugo Vegetti, integrante de A.S.E.L.A.F., señaló: “Estamos muy satisfechos por la capacitación recibida. La verdad que, personalmente, muchas cosas que nos explicaron las desconocía y me sorprendió muchísimo la tecnología que se está empleando en materia de seguridad”. “A este programa lo vemos muy bien para aplicarlo a nuestras labores. Nosotros somos instaladores electricistas y estamos todo el día en la calle. Entonces, vemos cosas todos los días y esta herramienta es rápida y fundamental, incluso, si nos pasa algo a nosotros mismos ya que trabajamos con la electricidad, con todo lo que significa eso”. “No conocía el Centro de Monitoreo. Estuvimos, lo vimos y todo resultó excelente. Así que, si tenemos que poner una calificación para todo, es un diez”, concluyó.



CADA DIA, MAS

SOCIOS ESTRATÉGICOS

Cumplidos algo más de seis meses desde su puesta en marcha, luego de un convenio celebrado entre las municipalidades de San Miguel (Buenos Aires) y Rafaela, en la actualidad, Ojos en Alerta ha sumado miles de miradas atentas a cualquier acontecimiento que requiera la intervención de las fuerzas preventivas en una situación sospechosa, suceso o emergencia. En materia de cifras, de manera estimada, el programa preventivo ya es utilizado por cerca de 10 mil rafaelinos. Esto es así, ya que 1.850 personas registradas se capacitaron en alguno de los 129 encuentros programados. A partir de allí, esas personas distribuyeron el contacto a los integrantes de sus familias, multiplicando la cantidad de usuarios. Por ello es importante que esas personas que no realizaron la capacitación se registren para hacerla de manera virtual o presencial con la idea de que todos tengan una idea certera sobre cómo y en qué momento debe utilizarse la herramienta. Además, desde su puesta en marcha en Rafaela, Ojos en Alerta recibió 769 avisos de los cuales el 40 por ciento corresponden a observaciones de actitudes sospechosas y el 14 por ciento a siniestros viales.

Para el Gobierno Municipal es muy importante que nuestros vecinos, entidades intermedias, instituciones y empresas sigan sumando su compromiso, registrándose para recibir la capacitación. Mientras más ojos en alerta haya en la ciudad, más rápida será la respuesta de parte de las fuerzas de prevención en seguridad.

Las vías de comunicación para solicitar la capacitación son el registro vía página de Internet de la Municipalidad https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBlUf2vLo33AmhfJHyZrz1PRKkwdR_QdSu9e0knx5Ria1cWg/viewform o el correo electrónico [email protected]ela.gob.ar