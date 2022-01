Bautismos y llamado a proteger "la identidad cristiana"

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El papa Francisco bautizó hoy en la Capilla Sixtina del Vaticano a 16 chicos y destacó la importancia de ese sacramento por el que se concede la "identidad cristiana", tras instar a los padres de los niños a que sea "protegida todos los días".

En ese sentido, el Sumo Pontífice remarcó que "es una labor que hay que hacer" a diario.

Este sacramento recuerda el bautizo de Jesús en las aguas del río Jordán y es una de las pocas celebraciones que se llevan a cabo en la Capilla Sixtina de la basílica de San Pedro del Vaticano, donde se celebran los cónclaves para elegir al Papa.

"Estos niños vienen aquí a recibir la justificación de Dios, la fuerza de Jesús, la fuerza de andar hacia adelante en la vida, vienen a recibir la identidad cristiana sencillamente", sostuvo Francisco en un mensaje dirigido a los padres y padrinos de las nueve niñas y los siete niños bautizados este domingo.

Remarcó que a ellos les corresponde "proteger esa identidad" y precisó que "es su trabajo durante su vida, una labor de todos los días, para hacerlos crecer con la luz que reciben hoy, ese es el mensaje".

El Sumo Pontífice justificó la incomodidad que pudieran tener los chicos bautizados porque "es una ceremonia un poco larga y se sienten extraños en un ambiente que no conocen".

Asimismo, les pidió a los padres que los dejaran si comenzaban a llorar o gritar, al señalar entre risas que "comenzará uno y seguirán los demás".

"Lo importante es que se sientan bien y si tienen hambre amamantarlos, no se preocupen", indicó, invitando a las madres a darles el pecho entre los muros de la Capilla Sixtina.

La ceremonia comenzó con la señal de la cruz realizada por el Papa a los bebés y estos recibieron la unción en el pecho por parte de los dos concelebrantes: el limosnero apostólico, el cardenal polaco Konrad Krajewski, y presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, el obispo español Fernando Vérgez.

Luego se llevó a cabo el bautismo, cuando se derramó el agua sobre la cabeza de los pequeños, que también fue realizada personalmente por Francisco en la pila bautismal mientras los pequeños no paraban de llorar.

"Ahí está toda la banda", sostuvo entre risas el jefe de la Iglesia Católica.

Posteriormente, a los niños se los visitó con una túnica blanca, símbolo de la nueva vida tras el bautismo, y después cada padre se acercó al Cirio Pascual situado cerca del Papa para encender una vela por cada bautizado.

Los concelebrantes tocaron la boca y las orejas de cada pequeño bautizado en el último de los ritos de esta larga ceremonia, tras la cual Francisco se acercó a conversar con los padres.