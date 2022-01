800 Policías menos en la diaria labor Policiales 11 de enero de 2022 Redacción Por Se trata de la cantidad de uniformados, que todavía no se vacunaron contra el coronavirus. Para el ministerio de Seguridad, no representa un número que pueda repercutir en el normal trabajo diario.

Desde el ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, se informó a la prensa que se analiza cómo manejar la situación de los policías no vacunados contra el coronavirus, y se señaló que en el territorio santafesino hay más de 24.000 policías, por lo que la cantidad de personal sin vacunas no representa un número que pueda repercutir en el normal trabajo diario de la fuerza.

Al respecto, en la mañana de ayer la comisario general Emilce Chimenti, titular de la Policía de Santa Fe, mantuvo reuniones con varios funcionarios para analizar de qué manera se iba a implementar la resolución interna, que solicita que los agentes no vacunados no presten servicios de calle.



ENTREGA DEL ARMA

REGLAMENTARIA

Una de opciones que se barajó, tuvo que ver con exigirles a los policías en dicha situación, que entreguen el arma reglamentaria para evitar que puedan realizar servicios adicionales.

La realidad indica que la medida de sacar de la calle a los uniformados no vacunados, se da en el momento donde se registra el mayor número de contagios de coronavirus en el país, y en nuestra Provincia.

