Lucas Albertengo es nuevo jugador de Defensa y Justicia

FOTO PRENSA DEFENSA A VARELA. / Lucas Albertengo es nuevo jugador del 'Halcón'.

Lo que se había anticipado hace algunos días se concretó en la mañana de ayer. Lucas Albertengo firmó su contrato por una temporada y se convirtió en el cuarto refuerzo de Defensa y Justicia luego de su último paso por Arsenal.

El delantero surgido de Atlético de Rafaela, nacido en Egusquiza hace 30 años, cerró su vínculo por un año y ya se entrenó junto al plantel dirigido por Sebastián Beccacece.

Albertengo había quedado libre de Arsenal el pasado 31 de diciembre luego de disputar 49 partidos y marcar 10 goles y si bien la intención de los dirigentes de la 'Crema' era la de 'repatriarlo', el seguir jugando en Primera y Copa Sudamericana, fueron más que fundamentos para impedir su retorno.

El ex Independiente se suma a las llegadas de Gabriel Alanís, Brahian Cuello y Tomás Galván, quien ya tiene todo acordado con el club pero todavía no se sumó a la pretemporada.



Así lo comunicó Defensa:

El plantel volvió a las prácticas en el predio de Bosques. Tras la práctica, Lucas Albertengo firmó su contrato que lo vincula con Defensa y Justicia por la presente temporada.

Lucas llega tras su paso por Arsenal, donde disputó 49 encuentros y convirtió 10 goles. Nació en Egusquiza, Santa Fe, el 30 de enero de 1991. Debutó en Atlético de Rafaela en marzo de 2012 en un encuentro de Copa Argentina ante Banfield. Tras disputar 70 encuentros y convertir 16 goles, en enero de 2015 fue transferido a Independiente (63 encuentros, 15 goles) donde obtuvo la Sudamericana 2017.

En 2018 tuvo un paso por Monterrey de México para luego continuar su carrera en Estudiantes de La Plata, Newell´s Old Boys y las 2 últimas temporadas en Arsenal.

Bienvenido Lucas a Defensa y Justicia.

