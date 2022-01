"Tendré el privilegio de estar al lado del mejor" Deportes 11 de enero de 2022 Redacción Por RUSSELL ELOGIÓ A HAMILTON

FOTO MERCEDES-AMG GEORGE RUSSELL. Nuevo compañero de Hamilton en el equipo Mercedes.

George Russell, después de tres años en Williams, se unirá a Mercedes como piloto titular y compañero de Lewis Hamilton en la temporada 2022 de Fórmula 1.

El salto del joven británico llega tras cinco años en el programa de jóvenes pilotos de Mercedes, en el que ganó la GP3 y la Fórmula 2 antes de pasar a la máxima categoría.

En una entrevista con "Autosport", explicó que el fichaje por los de Brackley y el calendario de 23 carreras previsto para 2022, lo obligará a estar preparado para uno de sus años con más actividad.

"La temporada que viene será la más intensa de mi vida en cuanto a fines de semana con carreras, pero también desde el punto de vista de fuera de la pista y del marketing", admitió Russell.

"Pasar de Williams, donde fui bastante afortunado en cierta manera, al no tener que hacer tantas actividades de publicidad por la posición en la que hemos estado, a Mercedes, donde tenemos montones de patrocinadores, es algo a lo que me deberé acostumbrar", agregó el nuevo piloto de la casa alemana.

Russell se unirá a un equipo Mercedes que busca alargar su racha de éxitos después de haber logrado su octavo campeonato de constructores, pero ahora afrontando el reto del nuevo reglamento técnico que entrará en vigor en 2022.

El fichaje también supone la primera oportunidad real de Russell de competir en la parte delantera de la parrilla de la F1, después de haber pasado los últimos tres años con Williams en la parte baja, salvo algunas excepciones.

El británico protagonizó una aparición con Mercedes en el Gran Premio de Sakhir de 2020, sustituyendo a Hamilton después de que el entonces campeón del mundo diera positivo por Covid-19.

En aquella oportunidad logró clasificar en la segunda posición y lideró la mayor parte de la carrera antes de que una confusión en los neumáticos del box de los germanos y un pinchazo lo dejaran fuera de la lucha.

El inglés se mostró encantado de participar en el desarrollo del nuevo coche, así como de trabajar junto a Hamilton, un piloto al que admira desde hace tiempo.

"Formar equipo con Lewis es muy emocionante. Tendré el privilegio de estar al lado del mejor de todos los tiempos, es una oportunidad increíble para progresar como piloto y ver cómo me va".

Russell desembarcó en el equipo Mercedes para ocupar la butaca que dejó vacante Valtteri Bottas luego de cinco años, para sumarse este año al equipo Alfa Romeo en lugar del finlandés Kimi Räikkönen, quien confirmó su retiro, luego de una extensa trayectoria, en la que consiguió un título como piloto de la escudería Ferrari, en el año 2007.



MCLAREN CONFIADO

La Fórmula 1 disfrutó de su final de campeonato más ajustado desde 2016 en la pasada temporada y de su primera verdadera batalla entre dos equipos en la era híbrida.

Max Verstappen y Lewis Hamilton lucharon por el título de pilotos, mientras que sus escuderías, Red Bull y Mercedes, lo hicieron por el constructores hasta la última carrera en Abu Dhabi.

Zak Brown, CEO de McLaren, afirmó que le sorprendería mucho que 2022 acabara siendo una temporada dominada por un solo equipo: "Sería una gran sorpresa que este año fuera una campaña aburrida con los nuevos monoplazas. Estimo que habrá ganadores y perdedores, pero me sorprendería que hubiera un dominador".

"Podrías tener un equipo que tal vez sea dominante durante un pequeño periodo de tiempo, pero creo que el límite presupuestario, puede emparejar claramente las performances entre varias escudería en 2022, entre las que sin dudas estará McLaren", sostuvo Brown.

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela

