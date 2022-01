Reportaron 73.319 casos de Covid y 27 muertes

El Ministerio de Salud de la Nación indicó ayer que las distintas jurisdicciones del país informaron un total de 73.319 casos de coronavirus y 27 muertes en las últimas 24 horas. Con ese reporte, el total de contagiados desde el inicio de la pandemia se elevó a 6.310.844, mientras que el número de personas que se encuentran transitando la enfermedad asciende a 625.378, mientras que los recuperados suman 5.567.974.

De acuerdo con el último parte oficial, se registraron 27 muertes y desde el comienzo de la pandemia los decesos suman 117.492. Los fallecidos fueron 16 mujeres (diez de la provincia de Buenos Aires, dos de Córdoba, una de La Pampa y tres de Salta) y 11 hombres (cuatro de Buenos Aires, uno de CABA, uno de Córdoba, uno de Misiones, dos de Río Negro y dos de Salta).

Luego de tres días consecutivos en los cuales los casos superaron la barrera de los 100 mil contagios diarios, el número de hoy fue menor al pico registrado el sábado. Si bien la curva ascendente de infectados por ahora no impactó con la misma magnitud en los cuadros graves de la enfermedad, la ocupación de camas de terapia registró 1.901.

El porcentaje de ocupación de camas del servicio para todas las patologías en establecimientos de salud públicos y privados es del 38,3% a nivel nacional y de 39,1% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En las últimas 24 horas se concretaron 114.225 testeos, por lo que desde el inicio del brote se llevaron a cabo ya 29.318.758 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. La provincia de Buenos Aires continúa siendo la que presenta el mayor número de contagios, 25.265 en las últimas 24 horas, por lo que acumula ya 2.430.354 desde el comienzo de la pandemia. La Ciudad de Buenos Aires, con 16.330 casos nuevos y un acumulado de 680.278, desplazó del segundo lugar a Córdoba, que reportó 10.034 (685.919). .

Otro distrito con un elevado número de contagios es la provincia de Santa Fe, con 3.616 casos, por lo que su total se elevó a 539.692. Catamarca informó 791 contagios nuevos (totaliza 61.194); Chaco, 1.005 (113.847); Chubut, 606 (89.609); Corrientes, 201 (105.493); Entre Ríos, 778 (149.882); Formosa, 840 (67.963); Jujuy, 1.123 (59.858); La Pampa, 828 (77.742); La Rioja, 229 (36.360); Mendoza, 1.595 (190.161); Misiones, 402 (40.426); y Neuquén, 1.030 (131.301).

Río Negro reportó 720 casos nuevos (115.232); Salta, 1.807 (110.278); San Juan, 765 (83.460); San Luis, 1.855 (94.068), Santa Cruz, 748 (70.304); Santiago del Estero, 1.199 (97.785); Tierra del Fuego, 277 (35.271); y Tucumán, 1.275 (244.367).



DISCUSIÓN SOCIAL PARA

VACUNACIÓN OBLIGATORIA

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, consideró que para que la vacunación contra el coronavirus sea obligatoria debe haber una "discusión social" previa que se dé "en el seno del Congreso", ya que desde el aspecto sanitario no habría "ninguna discusión de que hay que hacerlo".

En sendas entrevistas brindadas a Infobae y Tiempo Argentino, Kreplak se refirió a la posibilidad de aplicar el pase sanitario en las escuelas, negó que vaya a haber más restricciones y analizó el impacto de Ómicron en base a la gran "cantidad de aislados que se generan por contactos estrechos sin síntomas".

"Es una discusión que está en el mundo y depende mucho del acompañamiento de la sociedad. Si uno pone pase sanitario, está haciendo obligatoria la vacuna porque la educación es obligatoria", afirmó el funcionario acerca de la posibilidad de solicitar el pase sanitario en las escuelas.

De esa manera, sostuvo que se trata de una "discusión social" que debe darse "en el seno del Congreso Nacional" mientras señaló que "desde el punto de vista sanitario, no hay ninguna discusión de que hay que hacerlo".

Sin embargo, el titular de la cartera sanitaria bonaerense señaló que si existen sectores "que creen que esto atenta contra la libertad individual" se vuelve necesario "discutirlo de cara al pueblo" ya que cuando se trata de "obligar o no obligar ya son discusiones que superan a las autoridades sanitarias". "Serían las discusiones del contexto que faltan para ver qué pasa con el inicio escolar", agregó Kreplak a la vez que garantizó que "las clases van a estar".

Por otro lado, aseguró que con la implementación del pase sanitario "el aumento de las primeras y segundas dosis es rotundo" y precisó que se está vacunando a "niveles récords" en la provincia aplicando "entre 170 mil y 180 mil" dosis por día.

El ministro afirmó que debido "a la vacunación" la pandemia "tiene riesgos y comportamientos distintos" a los mostrados con anterioridad y descartó restricciones ya que siempre "tuvieron como objetivo evitar un aumento fuerte de internaciones y fallecimientos" que no se están dando en este nuevo escenario.

En esa misma línea, sostuvo que la preocupación hoy en día no es "tanto en términos del riesgo del sistema" en referencia a un posible colapso en el sistema de salud, sino porque "hay mucho contagio" que a la vez causa "poco daño" y genera "otras consecuencias". (NA y Télam)