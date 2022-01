Las ventas minoristas pymes terminaron el 2021 con una recuperación del 14,8%

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) a precios constantes aumentaron un 4 por ciento en diciembre, respecto al mismo mes de 2020 y cerró así el 2021 con un repunte del 14,8 por ciento, según informó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). De esa manera, repuntó la actividad, empujado por la reactivación de la economía luego del levantamiento de las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno para frenar la pandemia por coronavirus.

"A pesar de la recuperación frente a 2020, el comercio pyme aún no logró reponer todo lo perdido ese año", señalaron desde la entidad.

El crecimiento del año recientemente terminado, estuvo por debajo de 2019 en 5,3 por ciento.

El único rubro que se vio favorecido por los cambios de hábito que dejó la pandemia y vendió más fue "Artículos deportivos y de recreación".

El último mes del año finalizó con buenas ventas para el 71,8 por ciento de los comercios consultados (noviembre había sido bueno solo para el 53,7 por ciento).

Sin embargo, de acuerdo al relevamiento, la mitad señaló que sus utilidades fueron regulares.

"Diciembre fue un mes con altibajos, pero en el balance final, los números dieron positivos. Fue determinante la venta de fin de año, que fue muy buena", resaltó la CAME.

El aumento de 4 por ciento en la variación anual, tuvo nueve rubros en alza y dos en baja.

Las mayores subas ocurrieron en los segmentos de "Ferreterías, materiales eléctricos y construcción" (+34,5%) y de "Neumáticos, repuestos autos y motos" (+17,1%).

En la variación mensual, las ventas subieron 30,9 por ciento, con aumentos en las 11 categorías relevadas.

Las mayores alzas se dieron en "Indumentaria, lencería y accesorios" (+89,6%) y "Calzado y marroquinería" (+78,6%).

Esto tiene explicación en que "son dos de los rubros más vendidos para las fiestas de fin de año", según pudieron constatar desde la entidad.

En tanto, frente a diciembre de 2019, las ventas bajaron 2,7 por ciento, con cinco rubros en baja y seis en alza.

Las mayores bajas estuvieron en "Calzados y marroquinería" (-12,6%), y en "Indumentaria, lencería y accesorios" (-8,3%).

El detalle de cada rubro es el siguiente:

Alimentos y Bebidas: las ventas en diciembre tuvieron un aumento de 0,7 por ciento anual y de 15,3 por ciento mensual (medidas a precios constantes). Cerraron el 2021 con un alza anual de 0,8 por ciento y una baja bianual de 3,7 por ciento. Los comercios esperan vender más, pero fueron desplazados por mayores compras en hipermercados y mayoristas.

Electrodomésticos, artículos electrónicos, computación, celulares y accesorios: las ventas en diciembre tuvieron una baja anual de 2,4 por ciento y una suba mensual de 13,1 por ciento (medidas a precios constantes). Cerraron el 2021 con un aumento anual de 9,5 por ciento pero una caída bianual de 9,7 por ciento.

Indumentaria, Lencería y accesorios: las ventas en diciembre tuvieron una suba anual de 1,6 por ciento y mensual de 89,6 por ciento (medidas a precios constantes). Cerraron el 2021 con un aumento de 31,5 por ciento frente a 2020 pero una caída de 6,9 por ciento contra 2019. Los comercios consultados coincidieron que en Navidad se trabajó muy bien, pero en cambio, no fueron tan buenos los márgenes de ganancias.

Ropa y artículos deportivos y de recreación: las ventas en diciembre subieron 11,3 por ciento anual y 16,8 por ciento mensual (medidas a precios constantes). Cerraron el 2021 con un aumento anual de 28,1 por ciento y bianual de 11,4 por ciento.

Jugueterías y artículos de librería: las ventas crecieron 11,1 por ciento anual a precios constantes, y 16,2 por ciento en la comparación mensual. Cerraron el 2021 con un aumento anual de 35,7 por ciento pero una caída bianual de 1,4 por ciento. En esta categoría, los resultados fueron muy dispares. No fue un buen mes para las librerías, pero sí para las jugueterías, que vendieron bien, especialmente las orientadas a juguetes de mayor nivel. En el caso de los comercios de barrio, se vieron más comprometidos por la venta ilegal y las compras en centros mayoristas, en el caso de las grandes ciudades.

Neumáticos, repuestos de autos y motos: en diciembre las ventas crecieron 17,1 por ciento anual y 4,7 por ciento mensual. El año finalizó con un incremento de 13,4 por ciento pero que no alcanzó para recuperar todo lo perdido en la pandemia, y dejó las ventas 20,4% debajo del año 2019. Dos factores que incidieron en el resultado anual, fueron: 1-el incremento en la venta de autos 0km, que redujo la demanda de neumáticos y repuestos; 2-la importante suba de precios de esos productos, especialmente en neumáticos, que lleva a estirar la vida útil de los usados. En diciembre, sin embargo, el movimiento turístico impulsó recambios, que en muchos casos, venían postergados. (NA)