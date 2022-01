Se inicia la vacunación libre para menores de 18 años

El Ministerio de Salud provincial informó la semana pasada que a partir de este lunes 10 de enero, todos los menores de 18 años podrán recibir la primera vacuna contra el coronavirus sin solicitar turno previo. Cabe recordar que niños y niñas de 3 a 11 años recibirán la dosis correspondiente de Sinopharm; mientras que la franja etaria que va de los 12 a 17, recibirán Pfizer. De esta manera, todos los vacunatorios de la provincia tendrán como objetivo ampliar la cobertura de esa franja etaria en el actual contexto de crecimiento de contagios de Covid-19.

En este sentido, voceros de la carta sanitaria santafesina remarcaron que la idea de las autoridades es reforzar la cobertura de los menores, en especial de los niños de entre 3 y 11 años, franja que llega al 60% de esquemas completos, en tanto alrededor del 20 por ciento posee solo la primera dosis. Los números mejoran entre los adolescentes de 12 a 17 años, ya que el 78% ya tiene las dos dosis colocadas.

Cabe consignar que, días atrás, la ministra de Salud del distrito, Sonia Martorano, alertó sobre la necesidad de completar esquemas entre los menores debido a que hay internaciones pediátricas a causa del coronavirus. "Es la primera vez durante toda la pandemia en que tenemos niños internados. Hay tres o cuatro en terapia y algunos más en sala general. No son casos graves, pero empezamos a notar esta tendencia que ya se vio a nivel mundial, en Francia y Reino Unido”, indicó al funcionaria.



CASI 50 MIL NIÑOS

SIN REGISTRARSE

En la continuidad del operativo de vacunación en la provincia hay números que son alentadores de cara a la ansiada inmunidad a raíz de la creciente curva de casos. En relación a esto, la inoculación de niños de entre 3 y 11 años de edad en Santa Fe presenta un 88% de inmunizados con una dosis para la población objetivo y un 67% con dos componentes.

El dato preocupante frente a estos números es que a esta altura de la pandemia en la provincia aún faltan alrededor de 50.000 niños que sean inscriptos para recibir la vacuna contra el Covid en esta franja etaria. Estos datos que fueron confirmados a UNO por fuentes del Ministerio de Salud provincial se conocen luego de que durante esta semana en el hospital de Niños Orlando Alassia hayan recaído tres menores internados por Covid (dos de cinco y uno de ocho años de edad). Ninguno de estos menores tenía suministrada la vacuna contra el coronavirus puesto que no fueron inscriptos a la vacunación a pesar de que presentaban comorbilidades. Hilando fino sobre los números de vacunación en niños de entre 3 y 11 años en toda la bota santafesina, actualmente 380.379 de estos menores tienen colocada al menos una dosis de vacunas Sinopharm. De ellos, 289.857 ya fueron vacunados con segundas dosis y los restantes 90.000 ya fueron turnados para recibir el segundo componente en los próximos días. Claro está que se está hablando de una población estimada de al menos 430.000 niños en Santa Fe, lo que significa que hay unos 50.000 menores que no fueron inscriptos a "Santa Fe Vacuna".