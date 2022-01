Argañaraz en el podio de la labor parlamentaria santafesina

Juan Argañaraz pudo enlazar su labor territorial con la parlamentaria lo que le permitió ser el segundo legislador con mejor desempeño de la Cámara de Diputados de Santa Fe, solo por detrás de su compañero de bloque Nicolás Mayoraz. “El bloque Vida y Familia es el de mayor desempeño de la legislatura, creo que eso demuestra la territorialidad que tenemos, pero también el crecimiento que se viene desarrollando del espacio” explicó el diputado rafaelino Juan Argañaraz.

Argañaraz en los últimos meses, cuando se reanudó la presencialidad en la legislatura no se le permitió arbitrariamente el ingreso por no poseer inoculación ante el COVID, esto no le impidió seguir sesionando y trabajando, ya que, en los meses de cierre de año, su labor legislativa fue en ascenso hasta alcanzar los 410 proyectos en el año -entre los que se cuentan proyectos de ley, de declaración, de comunicación y de resolución.

En Salud, Seguridad y Educación se presentaron el 50% de los proyectos que elevó el legislador Argañaraz a la Cámara baja, buscando atender los más grandes flagelos que la provincia de Santa Fe padece. En este sentido el diputado resaltó, “que la mitad de nuestros proyectos estén referidos a temas como la educación, la salud y la seguridad, denotan la realidad que estamos viviendo. Son los temas que más nos preocupan, el ciudadano de a pie la está pasando mal, vivimos encerrados por la inseguridad, tenemos los hospitales en situaciones alarmantes y la educación está en crisis hace varios años”.

Por último, Argañaraz opinó sobre el futuro respeto a estos temas “El gobierno debe pararse ante estas problemáticas y trabajar decididamente con planes a corto y largo plazo para mejorar la situación, lo que más alarma a uno es que no hay planificación”.