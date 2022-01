Comienza una semana de calor extremo en Rafaela y la región

Calor, calor y más calor. Esto es lo que sucederá en esta segunda semana de enero 2022, bien de verano, de acuerdo a los pronósticos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional en las últimas horas no sólo para Rafaela, sino también para la zona y gran parte de la provincia de Santa Fe y del país. Atrás quedaron algunos días de respiro con temperaturas máximas de 30º y lo que anticipa el SMN, desde este lunes hasta el fin de semana, al menos, son jornadas insoportables de mucho calor con temperaturas superiores a los 40ºC y no se descarta que en algunos de esos días los termómetros alcancen y/o superen los 42ºC.

Según los pronósticos, el día arrancará hoy con mínimas de 23° y máximas de 39°, pero irá en ascenso. Para el martes, se anticipa ya una máxima de 40°, y para miércoles y jueves el termómetro llegaría a los 42°. Las mínimas serán bastante elevadas, rondando los 25°, con lo cual será difícil encontrar un respiro y un alivio nuevamente, fundamentalmente porque no se anuncian lluvias en toda la semana.



CONCEJOS PARA EVITAR

GOLPES DE CALOR

Ante las altas temperaturas para la ciudad y la región, desde la Municipalidad de Rafaela se brindan una serie de recomendaciones que fueron realizadas por el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe para evitar golpes de calor, especialmente en adultos mayores, niños, niñas y quienes trabajan al aire libre o hacen ejercicio.

Se debe tener en cuenta que un golpe de calor sucede cuando el cuerpo no puede regular su temperatura y se eleva rápidamente. Ante este aumento, los mecanismos para eliminar calor fallan y el organismo pierde la capacidad de enfriarse.

Los síntomas que se pueden presentar son temperatura corporal extremadamente elevada (superior a 39 °C) , piel enrojecida, caliente y seca, pulso rápido y fuerte, dolor de cabeza palpitante, mareo, náuseas, confusión y pérdida del conocimiento. Si se observa alguno de ellos, consulte con su médico de cabecera.

En primer lugar, se recomienda el traslado a un área sombreada, utilizando cualquier método disponible para bajar la temperatura corporal como, por ejemplo, sumergir a la persona o rociarla con agua fría; aplicarle compresas de agua o, si la humedad es baja, envolverla en una sábana mojada, y abanicar.

Como medidas de prevención para todas las personas, se recomienda aumentar el consumo de frutas, verdura y agua, aunque no se tenga sed. Además, se aconseja evitar comidas muy calientes y bebidas alcohólicas.



RECOMENDACIONES

En el caso de los niños y las niñas, es conveniente ofrecerles frecuentemente líquidos, como agua o jugos naturales y, a los y las lactantes, el pecho a libre demanda. También resulta conveniente bañarlos o mojarlos con frecuencia y vestirlos con ropa amplia, liviana, de algodón y de color claro. Se deben evitar juegos o actividades físicas expuestos al sol, en el horario de 10:00 a 16:00. Para los y las adolescentes y jóvenes, se recomienda evitar rehidratarse con bebidas alcohólicas y realizar esfuerzos físicos intensos en la franja de 10:00 a 16:00. Las y los trabajadores que desarrollan su actividad al aire libre, se recomienda utilizar ropa adecuada y cubrir toda la piel.



EL 5º AÑO MAS CALIDO

DE LOS ULTIMOS 60

Las condiciones extremadamente cálidas y las olas de calor registradas en el mes de diciembre dieron el toque final para que el 2021 se ubique el quinto lugar de los años con mayor temperatura en nuestro país en los últimos 60 años, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de un comunicado. Hace unas semanas, los datos preliminares que incluían hasta el mes de noviembre daban cuenta del año caluroso que estábamos viviendo; con el análisis de temperatura de los 12 meses el SMN afirmó que el 2021 quedó posicionado en el quinto lugar de los más cálidos desde 1961, con una anomalía +0.58ºC. El organismo resaltó que la tendencia a registrar años cálidos es marcada, con este valor ya son 11 años consecutivos en que las temperaturas medias anuales están por encima de lo normal, y hay que remontar al 2010 para encontrar condiciones de normales a levemente frías; además, los 7 años con mayor temperatura en Argentina, se registraron después del 2010. En el 2021, la región que más sintió el incremento de las temperaturas fue Patagonia, que finalizó con una anomalía de temperatura promedio de +1.1°C. Con este valor se quebró por varias décimas de grado el récord histórico de calor, que era de +0.77°C (1998). Celeste Saulo, directora del SMN, sostuvo que "el aumento de la temperatura a nivel global también se manifiesta en nuestro país, en 2021 específicamente lo hizo en la Patagonia, y es una expresión evidente del Cambio Climático; es urgente tomar medidas para responder a este escenario, y los servicios meteorológicos tienen un rol central, sobre todo a través de los sistemas de alerta temprana”. También la región del Litoral y el norte de la provincia de Buenos Aires registraron un año deficitario, si lo comparamos con el 2020, este año presentó un panorama un poco mejor, especialmente hacia el norte y centro-oeste del país donde durante el segundo semestre se registraron importantes precipitaciones. A pesar de las escasas precipitaciones, hay que destacar algunos eventos de lluvias diarias extremas, que lograron acumular varios milímetros en menos de 24 horas, en Dolores 276 mm el 5 de enero, en Marcos Juárez 225 mm el 8 de abril, en Sauce Viejo 161 mm el 9 de abril, en Oberá 140 mm el 26 de enero y en Paraná 132 mm el 9 de abril.