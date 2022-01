Uso eficiente de agua y energía

Ante estos pronósticos de calor extremo, lo que puede ocasionar eventuales cortes de luz, desde la Empresa Provincial de la Energía reiteraron consejos útiles para una utilización más eficiente del recurso energético. Cuando la demanda es muy elevada, se tensiona el sistema y es necesario eficientizar su uso para reducir la posibilidad de cortes. La medida más significativa es usar los equipos de aire acondicionado a no menos de 24°. Cada grado por debajo de esa marca, produce un consumo mayor de electricidad, de entre 5 y 10 %. Limpiar periódicamente los filtros de los equipos acondicionadores de aire y vigilar el mantenimiento del mismo. Mantener cerradas las aberturas de los ambientes con aire acondicionado y evitar fugas que derivan en un derroche de energía y, por lo tanto, de consumo.



UTILIZAR LÁMPARAS LED

En tanto, la EPE también recomiendo reducir consumos ociosos de electricidad (luces y electrodomésticos encendidos a solas, sin que ningún miembro del hogar lo esté utilizando, vidrieras durante el día o fuera del horario comercial, burletes de heladeras defectuosos, etc.). Tener en cuenta el etiquetado de eficiencia energética de aires acondicionados, heladeras y lavarropas al momento de adquirirlos. Las más eficientes son de clase A, mejor clase, menor consumo. El uso eficiente de la energía redunda en solidaridad y mejor aprovechamiento del servicio para todos.



CUIDAR EL AGUA

Por su parte, y a raíz de fallas de energía, este domingo hubo baja presión de agua en algunos sectores de Rafaela, una complicación generada por las altas temperaturas. Con respecto a este inconveniente, desde ASSA informaron, en sus redes sociales, un desperfecto energético en la planta de rebombeo de Bella Italia que luego fue solucionado.

Igualmente, el gobierno nacional envió un mensaje en el que aconsejó a la población “evitar el derroche y usar solo el agua necesaria”. Con el objetivo de reducir la previsible contingencia, Aysa (Agua y Saneamientos Argentinos S.A) compartió las siguientes recomendaciones para minimizar el consumo de agua: regar muy temprano para evitar que el agua se evapore; cerrar bien la canilla y no dejarla goteando; reparar fugas, controlar pérdidas de canillas, depósitos de baño y tanques de agua; reutilizar y aprovechar el agua de lluvia; bañarse rápido, cerrar la canilla al enjabonarse; un balde es suficiente para lavar la vereda; llenar la piscina de noche y cuidarla para que dure. Si utiliza una pileta mediana de lona mantenga el agua.