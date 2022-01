The Weeknd estrenó su disco "Dawn FM"

El cantante canadiense Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, lanzó su quinto material discográfico titulado "Dawn FM". Además, el artista presentó el videoclip de "Sacrifice", una de las canciones de este nuevo álbum.

Tras el lanzamiento de "After Hours" en 2020, el oriundo de Toronto vuelve con un disco fiel a su estilo, mezclando el pop con la música disco. De esta manera, "Dawn FM" cuenta con la participación de los raperos estadounidenses Tyler The Creator y Lil Wayne, mientras que en las producción aparece el célebre productor Quincy Jones, que estuvo a cargo de los disco más emblemáticos de Michael Jackson.

A su vez, el actor Jim Carrey aparece como locutor en el final del tema que lleva el mismo nombre del álbum. "Estás escuchando 103.5 Dawn FM. Estuviste en la oscuridad demasiado tiempo. Es hora de caminar hacia la luz y aceptar tu destino con los brazos abiertos. ¿Tenés miedo? No te preocupes. Estamos aquí para tomar tu mano y guiarte a través de este viaje indoloro. No tengas prisa. Simplemente relájate y disfruta de una hora de música", expresó el ganador de dos premios Globo de Oro.

Por último, el tracklist del disco está compuesto por "Dawn FM", "Gasoline", "How do I make you love me?", "Take my breath", "Sacrifice", "A tale by Quincy", "Out of time", "Here we ro… again", "Best friends", Is there someone else?", "Starry eyes", "Every Angel is terrifying", "Don't break my heart", "I heard you're married", "Less than zero" y "Phantom regret by Jim".