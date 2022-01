Susana Giménez regresa a la actuación

La plataforma de streaming Amazon Prime Video anunció la fecha de estreno de su nueva serie "Porno y helado", una comedia con toques de policial creada, escrita y dirigida por Martín Piroyansky, la cual estará disponible el próximo 11 de marzo.

La serie, que marca el regreso a la actuación de la diva Susana Giménez luego de siete años, constará de ocho episodios de media hora cada uno. Recordemos que tras tomarse un año sabático en 2020, la mediática tuvo una única aparición en 2021 en una entrevista con Wanda Nara para Telefe. De esta manera, la conductora vuelve a la profesión de sus inicios, en la que se destacó en películas como en "La Mary" y "La piel del amor".

"Estoy contentísima porque empiezo la filmación de una serie. Yo hago uno de los capítulos, un cameo. No soy la protagonista, pero me divierte porque hace más de un año y medio que no hago nada artístico y tenía ganas de hacerlo", comentó Susana en sus redes sociales.

Con respecto a la serie, Javiera Balmaceda, encargada del área de series latinoamericanas para la región de Amazon Studios, manifestó: "Estamos muy felices de agregarla a nuestra creciente lista de emocionantes títulos que tenemos planeados para la región. Esta divertida historia habla de las desventuras que experimentan las amistades en el mundo moderno, y todo ha sido posible gracias a su sorprendente elenco".

"Porno y helado" cuenta la historia de Pablo (Piroyansky), un hombre inmaduro, y su amigo Ramón (Nachito Saralegui), un perdedor. Los dos jóvenes treintañeros algo perdidos en la vida junto a Ceci (Sofía Morandi), una estafadora, fingen integrar una banda de rock. La mentira se saldrá de control hasta hacerse realidad, pero los obstáculos en el camino pondrán en peligro su proyecto. Finalmente, se darán cuenta de que su amistad es lo más importante.

El elenco se completa con Eliseo Barrionuevo, Javier Niklison, Santiago Korovsky, Santiago Talledo y Favio Posca. Además, la serie es producida por Navajo Films, la productora liderada por Lucas Vivo García Lagos, un experto en la dirección de series, cortos y videoclips, y cuenta con la producción Claxon y Salado, mientras que Mariano Kohan y Mariano Varela son los productores ejecutivos. Lucía Garibaldi, ganadora como mejor directora en el Sundance Film Festival del 2019 por "Los tiburones", se une a Martín Piroyansky como segunda directora.

Piroyansky tuvo roles centrales en "Amas de casa desesperadas" (2006), "Socias" (2008), "Impostores" (2009) y "Un año para recordar" (2011). Recibió un premio Sur como mejor actor de reparto por "XXY" y fue nominado como actor Revelación a los Premios Sur 2006 por "Sofacama" y Martín Fierro 2008 por "Socias".

Asimismo, a la plataforma se suman otros títulos con temáticas latinoamericanas como "Noticias de un secuestro", basado en la novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez que cuenta con Juan Pablo Raba (Narcos y Cry Macho) en el papel principal de Alberto Villamizar, acompañado por Majida Issa en el rol de Diana Turbay y Cristina Umaña como Maruja Pachón. Como también la nueva temporada de "El Presidente", "Iosi, el espía arrepentido", "El fin del amor" (inspirada en el libro de Tamara Tenenbaum), "Sayen", "La Jauría" (temporada 2) y "Colonia Dignidad".