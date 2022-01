Su padre golpeaba a su madre, y para defenderla lo apuñaló Policiales 10 de enero de 2022 Redacción Por Sucedió en un sector del barrio Santa Rosa de Lima, de la ciudad de Santiago del Estero, cuando un individuo alcoholizado fue apuñalado por su hijo de 15 años de edad, quien salió en defensa de su madre que estaba siendo víctima de violencia de género. La Policía y la situación de quien resultó agresor.

Un grave hecho de sangre se contabilizó en el barrio Santa Rosa de Lima, de la capital santiagueña, cuando un hombre en estado de ebriedad fue apuñalado por su hijo adolescente, al salir en defensa de su progenitora que estaba siendo víctima de violencia de género.

En consecuencia, efectivos de la Comisaría 10ª fueron alertados sobre que en una vivienda sita en la intersección de la calle José de Santillán y Primer Pasaje, había una persona herida de arma blanca.



LO QUE CONTÓ

UNA JOVEN

Ante los uniformados, una muchacha de 18 años de edad, contó que su padre -de apellido González y 46 años- estaba consumiendo bebidas alcohólicas, y de pronto sin motivo alguno comenzó a insultar a su madre, de 42 años de edad.



AGRESIONES

Las agresiones verbales de González, de acuerdo al relato de la joven no cesaban, y todo se volvió más violento cuando éste se acercó hacia la víctima, y comenzó a golpearla con los puños en distintas partes del cuerpo.

Según lo informado por El Liberal, la mujer comenzó a gritar y su pedido de auxilio fue escuchado por su hijo -un pibe de 15 años- quien rápidamente acudió hasta donde su madre estaba.

En dicho contexto intervino para que su padre dejara de agredirla, pero también fue lesionado.



ATAQUE CON

UN CUCHILLO

Fue entonces que el menor tomó un cuchillo de la cocina, y apuñaló en tres oportunidades al agresor, provocándole lesiones en el pecho, brazo izquierdo y cabeza.

De inmediato el herido fue trasladado al Hospital Regional, donde recibió asistencia médica, siendo las lesiones de carácter leve.



NO RADICÓ LA

DENUNCIA

El herido fue acompañado por su pareja, quien de acuerdo a la fuente informativa no realizó una denuncia por violencia de género.



SITUACIÓN DEL

PIBE AGRESOR

En cuanto a la situación en la que se ve involucrado el menor de edad, personal de la antes mencionada unidad de orden público santiagueña, llevaron adelante actuaciones al respecto.

Las mismas podrían quedar sin un resultado legal, habida cuenta de que no se presentó denuncia alguna por el suceso donde su padre resultó herido de arma blanca.

Redacción Redacción de Diario La Opinión de Rafaela

Seguinos en Facebook y Twitter