Robos con homicidios

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El asesinato de la joven Nahiara Gorosito en Santiago del Estero, a quien apuñalaron en el corazón para robarle el teléfono celular, desnudó la creciente inseguridad que se registra en la provincia norteña.

Es un tópico que puede verse en los diarios locales y que desnuda sólo una parte de una realidad que es más compleja en el distrito gobernado por Gerardo Zamora.

El robo de celulares es el más común y el que más inquieta a los santiagueños, como el que tocó en suerte a otra joven, también de 18 años como Nahiara, a quien le robaron el aparato a punta de cuchillo, en julio pasado.



A CAMBIO DE

TENER SEXO

La historia terminó de manera insólita: el delincuente le exigió tener sexo con él, como condición para devolverle el teléfono.

Poco antes, en febrero último, un hombre llamado Néstor Saavedra fue detenido por robar un teléfono, y tratar de venderlo a un amigo del hermano de la víctima del hecho.

Si bien son casos que no terminaron en muertes ni asesinatos, no dejan de desnudar la creciente inseguridad en Santiago del Estero, que no se circunscribe sólo al típico robo o hurto, sino que va más allá.



DENUNCIAS

Hace apenas cuatro días, el 4 de enero pasado, productores agropecuarios denunciaron una incipiente ola de inseguridad rural, con el consiguiente abigeato.

También hay denuncias por robo de bebés: "Es una práctica muy común en Añatuya, y también es parte de la inseguridad en Santiago", advirtió a Noticias Argentinas Julio César Ruíz, presidente de la Fundación Adoptar.

Las fuerzas de Seguridad se reconocen desbordadas, sobre todo en tres ciudades puntuales como Las Termas, La Banda y Frías, donde las tapas de los diarios regalan inseguridad a diario.



FEROCIDAD

"Los casos trascienden. No es necesario contar con estadísticas oficiales para conocer que el centro de estos hechos violentos, ocurren en la ciudad de La Banda, Termas de Ríos Hondo o Frías, tres ciudades críticas, donde la delincuencia, por los resultados, muestra una ferocidad extrema para con sus víctimas", reconoce el colega santiagueño Tony Villavicencio.

