Libertad va ganando una serie abierta Deportes 10 de enero de 2022 Redacción Por Los Cañoneros se impusieron a Quilmes en el Agustín Giuliani por 2 a 1, con los goles de Costamagna y Muñoz, mientras que Ocampo descontó en la última acción del partido para los locales.

Los primeros 90 minutos fueron para Libertad en el duelo de ida por los cuartos de final de la Región Litoral Sur del Regional Amateur. El equipo sunchalense se impuso por 2 a 1 como visitante, lo cual es un plus, en un partido que no obstante deja bastante para el análisis más allá del resultado.

Fue un partido donde los aurinegros ganaron de manera justa, pero que si era un empate también se hubiera dicho lo mismo. Inclusive, el descuento de Ocampo en la última jugada del partido es una inyección anímica importante para los cerveceros, que saben lo valioso que es ir a la revancha perdiendo por un solo gol en vez de dos.

Los dirigidos por Juan Garello hicieron una diferencia en el marcador y en el trámite en el primer tiempo, en base a la dinámica que le impone cuando cuenta con espacios su ataque. Marcos Quiroga fue el cerebro, y Costamagna como Triverio los ejecutantes de las principales acciones.

Quilmes fue repetitivo en sus intenciones, no tuvo sorpresa y por eso le costó superar a una última línea visitante bien plantada.

Apenas iniciado el juego lo tuvo Costamagna, pero remató alto en un jugada donde Libertad movió rápido tras una infracción; la siguiente acción de riesgo también fue para la visita con una clara chance para Triverio llegando de frente al arco, cuyo remate se fue muy cerca del palo derecho.

Quilmes recién generó la primer oportunidad neta a los 29' cuando Weissen pivoteó para Acuña que llegó de frente para pegarle cruzado y salvó providencialmente Lencinas, que estaba al lado del arquero. Pero ahí la contra tomó mal parado al "cervecero", se escapó Triverio por la izquierda, no pudo frenarlo Muriel, el veloz delantero contra la raya de fondo sacó el centro pasado y Costamagna llegó libre en la derecha para con poco ángulo, sacar un gran remate por sobre el cuerpo de Pinzano que achicaba.

Tratando de ganar metros en la cancha el dueño de casa puso más gente en campo rival y antes del descanso Alderete empezó a mostrar sus credenciales, metiendo un manotazo providencial que evitó que sea gol un gran remate cruzado de Meza enganchando de izquierda a derecha.

En el reinicio fue una topadora el equipo de Hugo Togni. Se hizo fuerte en la mitad de la cancha, estuvo mucho más activo Diego Meza, también aportó lo suyo Carrizo, y así hubo tres chances claras de gol en los primeros 10 minutos donde Alderete fue el verdugo. Primero ante Acuña, luego una muy buena ante Carrizo en la segunda jugada de un corner con un remate cruzado, y en la última con Weissen, aunque el atacante no le había dado mucha potencia. En ese pasajes cuando más parecían extrañarse las ausencias de los delanteros locales titulares, Jominy y Bustos.

Desde el juego, Quilmes estaba mucho mejor, no había dudas. Sin embargo se produjo una jugada que alteró las cosas, fue cuando Meza había ganado una vez más a Gravembarter y su centro iba a la cabeza de Weissen, pero en el camino un brazo de un defensor visitante se abrió y desvió la trayectoria del balón. Todo Quilmes pidió penal, pero Ceballos ignoró los reclamos. En la contra Muriel tuvo un gran quite ante Quiroga cuando iba a quedar mano a mano con Pinzano.

Después de esa circunstancia Quilmes empezó a sumar amarillas, producto de su nerviosismo. Y Libertad aprovechó para volver a lastimar, cuando Costamagna apareció en el costado derecho, intentó un centro-remate, se interpuso el ingresado Kevin Muñoz que rápido de reflejos tras el control le pegó de media vuelta y metió la pelota entre el arquero y el primer palo.

En el cierre del partido volvía a ser otra vez superior el equipo visitante, que inclusive pudo llegar al tercero. Es más, queda la duda si el remate de Alexis Mansilla no fue sacado desde adentro por Pinzano.

Pero como el fútbol ofrece posibilidades hasta el pitazo final, Quilmes siguió yendo con lo que tenía y apenas cinco minutos después de haber entrado, el pibe Ocampo hizo una buena pared con Vitarelli Góngora (otro ingresado), fue hasta el fondo y con tiempo para meter centro o arco, eligió la más difícil y fue la más efectiva. Le dio fuerte y bajo, y logró lo que parecía imposible, batir a Alderete. Y de paso darle otro ánimo a su equipo para la revancha del domingo 16, a las 20, en el Plácido Tita. La serie sigue abierta.



QUILMES 1 - LIBERTAD 2

Estadio: Agustín Giuliani.

Arbitro: Franco Ceballos.

Quilmes: Joaquin Pinzano; Kevin Acuña, Jonatan Vasquez, Sebastián Muriel y Nicolás Gómez; Franco Forni (67' Nicolás Vitarelli Góngora), Nicolás Pautasso, Alejandro Carrizo y Claudio Albarracín (80' Adrián Córdoba); Diego Meza (85' Lautaro Ocampo) y Juan José Weissen. Sup: Emanuel Pagliero, Darío Bracaccini, Franco Baudracco y Facundo Manassero. DT: Hugo Togni.

Libertad: Luciano Alderete; Axel Gravembarter, Flavio Diaz, David Lencinas y Martín Correa; Agustín Costamagna, Braian Visetti, Alexis Mansilla y Enzo Fernandez; Marcos Quiroga y Jair Triverio (63' Kevin Muñoz). Sup: Unrein, Demarco, Ezequiel Saavedra y Lehmann. DT: Juan Garello.

Primer tiempo: a los 30' gol de Costamagna (L).

Segundo tiempo: a los 32' gol de Muñoz (L) y a los 49' gol de Ocampo (Q).

Tarjetas amarillas: Albarracín, Weissen y Vitarelli Góngora (Q).

Redacción Redacción de Diario La Opinión de Rafaela

