Un lindo regalo se hizo Kevin Benavides

El salteño Kevin Benavides, campeón defensor en la categoría motos, tuvo un gran día luego del descanso en el rally Dakar y trepó hasta el tercer puesto de la tabla general en Arabia Saudita. El argentino, que cumplió este domingo 34 años y busca ser el primer piloto en repetir el título con dos marcas diferentes (se pasó de Honda a KTM) desde que el Dakar salió de África a Sudamérica en 2009, llegó segundo en la séptima etapa, entre Riyadh y Al Dawadimi con 299 kilómetros de enlace y 402 de especial.

Cornejo Florimo ganó con un tiempo de 3h28m46, Kevin Benavides llegó a sólo 44 segundos y tercero finalizó Joan Barreda Bort a 2m51s, mientras que Luciano Benavides fue el segundo mejor argentino al culminar cuarto y quinto fue Lorenzo Santolino.

Otra noticia importante de esta jornada es que se produjo el abandono de uno de los candidatos al triunfo como Daniel Sanders, quien sufrió una caída en una rotonda del enlace, cuando perdió la estabilidad, impactó contra el piso y se lesionó un codo. En la general, Adrien Van Beveren está en lo más alto con 23h45m2s, como escolta aparece Matthias Walkner a 5m12s y tercero Benavides a 5m23s. A su vez, Luciano Benavides se ubica 15° y Diego Gamaliel Llanos 31°.

"Qué linda manera de festejar mi cumpleaños. Fue una etapa linda, en la que salí a empujar desde atrás. La navegación estuvo bastante complicada, me encontré con Barrera Bort adelante y empujamos los dos bastante, hicimos un buen trabajo. Recuperamos mucho tiempo luego de una semana no muy buena", señaló Kevin Benavides, en declaraciones al sitio especializado Carburando.

En ese sentido, se ilusionó con poder repetir el triunfo: "El juego está abierto. Sabemos que seguiremos de esta manera. Mañana nos toca abrir camino, defender lo mejor que se pueda para que no nos saquen tiempo. Era importante apretar así en una etapa como esta, tener una buena diferencia. Ahora a enfocarme muchísimo, el secreto va a estar no tanto en la velocidad sino en cometer la menor cantidad de errores en la navegación".



AVANZARON ALVAREZ Y TERRANOVA

En autos, los argentinos Lucio Álvarez (Overdrive Toyota) y Orlando Terranova (Prodrive) avanzaron un puesto y quedaron cuarto y sexto, respectivamente, al cabo de la etapa que ganó el francés Sebastien Loeb (Prodrive). Álvarez llegó séptimo a la ciudad de Al-Dawadimi y Terranova, que venía de ganar el tramo del pasado viernes, ingresó undécimo, cinco puesto por delante de Sebastián Halpern (Mini), quien conservó la posición 10 en la acumulada.

El tricampeón qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing), segundo este domingo, se mantiene al frente de la divisional con 44:59 de ventaja sobre Loeb.



COPETTI SIGUE ARRIBA

Entre los cuatriciclos, el argentino nacionalizado estadounidense Pablo Copetti fue tercero en la séptima etapa y se mantiene segundo en la general. Este tramo fue ganado por Marcelo Medeiros con un tiempo de 4h17m18, seguido por Alexandre Giroud a una diferencia de 3m7s, tercero a Copetti a 16m36s, mientras que completaron los mejores cinco Aleksandr Maksimov y Kamil Wisniewski.

Por su parte, el mendocino Francisco Moreno fue el segundo mejor argentino de la etapa al arribar en el sexto lugar a una diferencia de 27m24s del ganador Medeiros. En la general, Giroud continúa en lo más alto con 29h28m54s, con Copetti a una diferencia de 18m21s, Maksimov a 52m39s y Moreno está quinto a 2h13m35s.

La octava etapa para los Cuatriciclos se llevará a cabo este lunes entre Al Dawadimi y Wadi Ad Dawasir con 435 kilómetros de enlace y 395 de especial.



SILVA QUEDÓ VARADO

Juan Manuel Silva, que conduce un camión MAN del equipo Puma Energy Rally Team, quedó varado en el kilómetro 278 de la séptima etapa. El chaqueño, su compatriota Carlos Mel Banfi y el español Pau Navarro, que lo secundan en la navegación, comenzaron la segunda parte del Dakar 2022 luego de haber llegado al descanso con un buen trabajo en la sexta etapa, en la que finalizaron en el puesto 25°.

El camión detuvo su marcha, presuntamente por la rotura de la bomba inyectora de combustible. La etapa fue ganada por el ruso Anton Shibalov (Kamaz-Master), con un tiempo de 3:33:17', seguido por Eduard Nikolaev (Kamaz-Master) y Martin Van Den Brink (Team de Rooy Iveco).

Este lunes tendrá lugar el octavo parcial de la carrera con un recorrido de 830 kilómetros (395 computados) entre las ciudades de Al-Dawadimi y Wadi Ad Dawasir. El Rally Dakar 2022 se desarrollará hasta el próximo viernes, dividido en 12 etapas, con un recorrido total de 8.000 kilómetros (4.300 cronometrados).