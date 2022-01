La Crema confirmó su primer amistoso

En el cierre de la primera semana de pretemporada rumbo a la Primera Nacional 2022, se determinó no realizar la concentración que iba a arrancar este domingo. Colón será el primer oponente para los de Forestello el miércoles 19.

Este sábado se completó la primera semana de trabajos en la pretemporada 2022 de Atlético de Rafaela de cara al torneo de la Primera Nacional que comenzará en febrero. Y nuevamente la problemática que ha generado la nueva ola de Covid trastocó la agenda del cuerpo técnico encabezado por Rubén Darío Forestello. El viernes se había resuelto suspender el viaje a Uruguay para jugar los amistosos de la Copa Tenfield, en tanto que en la mañana del sábado también quedó suspendido el ciclo de concentración con epicentro en un hotel de nuestra ciudad, que iba a ponerse en marcha hoy domingo.

De tal modo, los trabajos seguirán desarrollándose como ha sido durante esta semana, tratando de no tomar riesgos de posibles contagios que afecten la cantidad de futbolistas disponibles. Recordemos que solamente el arquero Nahuel Pezzini no está tomando parte de las tareas.

El plantel quedó convocado para el lunes 10 a las 8.30 en el predio "Tito" Bartomioli para arrancar la segunda semana en esta pretemporada.

Mientras tanto, los dirigentes siguen trabajando en la búsqueda de completar las contrataciones para darle forma definitiva a lo que dispondrá Forestello en este segundo ciclo como entrenador del club. A priori, parece muy cercano el regreso de Fabricio Fontanini, que está intentando rescindir el contrato que tiene hasta junio con el Aucas de Ecuador.

Asimismo, se está buscando un delantero tras confirmarse que Lucas Albertengo no regresará a la institución, al menos en esta temporada. Además, se está tras los pasos de un marcador lateral izquierdo.

AMISTOSO ANTE COLÓN

Al tomarse la determinación de no viajar a Uruguay, Atlético realizará la puesta a punto futbolística con los habituales equipos de todos los años. Ayer se informó que el primer amistoso será el miércoles 19 de enero a las 8.30 horas ante Colón de Santa Fe, en la capital provincial.

EMPEZÓ A RODAR LA PELOTA

Almirante Brown, uno de los protagonistas de la Primera Nacional, disputó un encuentro amistoso de pretemporada con Vélez. El primer encuentro lo ganó el Fortín 2 a 0 y el segundo partido terminó en empate sin goles.

El partido se disputó en la Villa Olímpica y lo ganó Vélez 2 a 0 con goles de Janson y Castro. Almirante Brown formó con: Martinez; Miño, Alonso, Medina, Fernandez; Guzmán, Velez, Ocampo, Zarate; Gomez y Colombini.

Vélez formó con: Carlos Lampe; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Lautaro Giannetti y Francisco Ortega; Mauro Pittón, Nicolás Garayalde y Federico Versaci; Julián Fernández, Santiago Castro y Lucas Janson.

VAN DIEZ PARA BOVAGLIO

Instituto continúa reforzando su plantel y este sábado anunció la contratación de Ezequiel Parnisari, defensor central que viene de jugar la última temporada de la Primera Nacional con Agropecuario. Es la décima incorporación para el equipo dirigido por Lucas Bovaglio, en este mercado de pases, ya que anteriormente se habían sumado: Sebastián Corda, Giuliano Cerato, Roberto Bochi, Emanuel Bilbao, Gabriel Graciani, Santiago Rodríguez, Claudio Pombo, Fernando Alarcón y Diego Becker.

En tanto, otro que está al caer es el delantero de 28 años Patricio Cucchi. Llegaría libre desde Atlético Nacional de Colombia, aunque su último paso fue por Sarmiento de Junín, en la máxima categoría del fútbol argentino.