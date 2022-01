Quilmes y Libertad en los primeros 90

El Regional Amateur se reanuda luego del breve receso ya transitando este caluroso enero de 2022. Hoy, desde las 19, los dos equipos representantes de la Liga Rafaelina que siguen en carrera se medirán en los primeros 90 minutos de la serie de cuartos de final de la Región Litoral Sur. El duelo entre Argentino Quilmes y Libertad de Sunchales se disputará en el estadio Agustín Giuliani, con el arbitraje de Franco Ceballos. La revancha será en una semana en el Plácido Tita. Recordemos que el Consejo Federal determinó en el cierre del año pasado que el certamen se seguirá disputando sin la presencia de público visitante.

Antes del inicio del torneo, seguramente pocos imaginaban que al iniciar la tercera etapa serían sólo "cerveceros" y "cañoneros" los que continuarían en el campeonato, pero Ben Hur y 9 de Julio no hicieron bien las cosas y quedaron eliminados en la instancia anterior. Lo cierto es que ahora los dirigidos por Hugo Togni y Juan Garello ya están enfocados en continuar mostrando un protagonismo importante, en una serie de 180 minutos donde todos coinciden en que la paridad puede ser el común denominador.

"Creo que es un partido muy difícil, donde los dos equipos tienen las mismas posibilidades. No hay alguien que se destaque, los dos tuvieron buenos funcionamientos en el año, no lo modificaron prácticamente en el Regional. Nos conocemos los cuerpos técnicos, los jugadores. Habrá que aprovechar las virtudes, nos conocemos demasiado y los pequeños detalles van a marcar quien pase", expresó durante la semana el técnico quilmeño.

Del otro lado, el volante Braian Visetti manifestó que "nosotros tenemos nuestras armas. Venimos jugando hace bastante tiempo juntos y nos conocemos mucho. Imagino un partido lindo y duro a la vez".

Tomando como referencia la fase anterior, los rafaelinos vienen mejor enfocados. En la primera fase no habían podido ganar y clasificaron como segundos, pero frente a Puerto San Martín se impusieron de local y visitante. En cuanto a Libertad, fue primero en la fase inicial por un gol de visitante más ante el "9", y luego en el play off ante Colón de San Justo ganó de visitante y perdió en casa, pero estuvo certero en los penales para avanzar.

El elenco de barrio Italia en este encuentro no contaría desde el minuto inicial con sus dos delanteros habituales, Franco Jominy y Manuel Bustos. Por ello Juan José Weissen podría ir desde el arranque, junto a Lautaro Ocampo o Diego Meza más adelantado en la cancha.

LOS PROTAGONISTAS

Estadio: Agustín Giuliani.

Arbitro: Franco Ceballos. Horario: 19.

Argentino Quilmes: Joaquín Pinzano; Kevin Acuña, Sebastián Muriel, Darío Bracaccini y Nicolás Gómez; Franco Forni, Franco Baudracco, Facundo Manassero y Alejandro Carrizo o Lautaro Ocampo; Diego Meza y Juan José Weissen. DT: Hugo Togni.

Libertad de Sunchales: Luciano Alderete; Grabenvarter, Braian Visetti, David Lencina y Correa; Agustín Costamagna, Ezequiel Saavedra, Mansilla, Enzo Fernandez; Marcos Quiroga y Triverio. DT: Juan Garello.

OTROS PARTIDOS

El otro duelo de cuartos de final entre equipos de nuestra provincia lo sostendrán Atlético Carcarañá ante San Jorge, desde las 20 con el arbitraje de Lucas Cavallero (Villa Constitución).

Del lado entrerriano solo jugarán San Jorge de Colón con Libertad de Concordia a las 20, ya que fue postergado por casos de covid el partido entre Atlético y Belgrano de Paraná.