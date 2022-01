Desde Santa Fe, los productores se plantan ante el Gobierno nacional

En medio de una sequía que asfixia y suma incertidumbre sobre la campaña agrícola, alrededor de 500 productores se movilizaron ayer a las afueras de la ciudad santafesina de Armstrong para dejar en evidencia su malestar con las políticas del Gobierno nacional, en particular las retenciones que se aplican a las exportaciones agropecuarias, pero también por la presión impositiva y la cada vez más amplia brecha cambiaria.

La temperatura del campo está quizás más alta que las del clima de este verano agobiante. En este marco, los productores reclamaron a la Mesa de Enlace un plan de acción firme en defensa de los intereses del ruralismo. Entre los asistentes a la protesta, que se llevó a cabo en la intersección de la Ruta Nacional 9 y la Provincial 178, hubo dirigentes de la Sociedad Rural de Rafaela

La entidad que preside Norma Bessone informó por la tarde que el evento que en principio estuvo organizado por autoconvocados, recibió el apoyo de las entidades que representan a los productores de todo el país y recibió especial acompañamiento de Confederaciones Rurales Argentinas y de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe. Por ese motivo contó con la presencia de integrantes de la Sociedad Rural de Rafaela.

El vicepresidente de la SRR, Leonardo Allassia, estuvo en Armstrong junto a Ariel Blatter y concluyó que “desde 2008 que no se notaba entre los productores tanto malestar y una clara voluntad de volver a estar en las rutas reclamando por cuestiones fundamentales para el sector agropecuario”.

En este marco, teniendo en cuenta el inicio del año, la situación acuciante de la sequía, el momento del año en el que la siembra se intenta desarrollar en la región núcleo, las jornadas de altas temperaturas, pero también el contexto sanitario, la representación fue importante, ya que se escucharon voces de todo el país.

Los temas abordados por productores y dirigentes se centraron en la necesidad de articular un plan de acción para conseguir la eliminación de las retenciones, pero también la salida del cepo a las exportaciones de carne, los cupos para los cereales, así como la brecha cambiaria e incluso la inseguridad rural que crece en todo el territorio nacional. "No puede ser que cobremos nuestras exportaciones al cambio oficial y debamos pagar nuestros insumos a la cotización del blue por el descalabro de la economía y de la política económica del Gobierno", dijo uno de los asistentes.

Sobre el escenario donde estuvieron representados los principales productos que genera el campo argentino estuvieron los presidentes de las entidades agropecuarias, Jorge Chemes de CRA, Carlos Achetoni de Federación Agraria Argentina y el representante santafesino de Coninagro, Lucas Magnano.

Este encuentro que se concretó horas después de la salida del Consejo Agroindustrial Argentino de las organizaciones que tuvieron a sus presidentes en Armstrong, estuvo colmado de intercambios y dejó en claro que en el próximo mes de febrero repetirá una convocatoria en Alcorta, también en la provincia de Santa Fe, con fecha a confirmar para que en un marco asambleario se definan medidas y acciones para todo el sector agropecuario, sobre la base de lo manifestado este sábado.

DESCONTENTO EN ALZA

La Sociedad Rural reclamó al presidente Alberto Fernández que deje de aplicar retenciones, ya que aseguró que "desde principios de año el cobro de los derechos de exportación no tiene sustento legal". "Le pedimos al presidente Alberto Fernández que instruya al ministro de Economía (Martín Guzmán) para que los productores podamos cobrar el precio lleno de nuestra producción a partir del lunes próximo", afirmó el titular de la SRA, Nicolás Pino.

Durante una asamblea de productores en Armstrong, el referente sectorial señaló que "las retenciones son inconstitucionales". A través de un comunicado, la Sociedad Rural expresó su "profunda preocupación por la grave situación institucional que atraviesa hoy el país" y advirtió que "desde principios de año, el cobro de los derechos de exportación no tiene sustento legal, razón por la cual el Estado debería dejar de cobrarlos".

En ese sentido, explicó "el 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente de la Nación reglamentar los derechos de exportación" y agregó: "La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por 2 años de esa facultad, convierte en nulo el Decreto 851/21 del 15 de diciembre pasado que fijaba las alícuotas del impuesto para este año".

"Según lo dispone la Constitución Nacional, las retenciones a la exportación, sólo pueden ser exigidas por ley del Congreso", remarcó la entidad agraria.

Al respecto, Pino insistió: "No hay sustento legal y esta crítica situación exige que de inmediato el Congreso decida cuál es el régimen impositivo necesario para financiar al Tesoro". "Desde la Sociedad Rural Argentina exhortamos a las autoridades nacionales a asumir, cada una de ellas, las obligaciones a su cargo, y resolver en forma urgente esta situación inédita y alarmante", concluyó el comunicado difundido.