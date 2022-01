Sector inmobiliario: nuevos aumentos y escasa oferta de inmuebles en alquiler

En Argentina no hay sector que haya quedado excluido de los desequilibrios económicos de la macro y micro economía y que además no se vea afectado por decisiones erróneas que profundizan los problemas. El sector inmobiliario es uno de ellos, donde desde hace más de un año viene reclamando por la derogación de la ley de alquileres, que lejos de traer soluciones complicó al rubro.

La realidad del sector inmobiliario está atravesada por distintos problemas en el marco del contexto económico actual. Sumado a esto, y a más de un año de la sanción de la Ley de Alquileres, persisten complicaciones de todo tipo: por un lado, el acceso a una vivienda, por el otro, la rentabilidad de los propietarios. A su vez, los alquileres siguen aumentando por encima de la inflación en todo el país y las promesas de campañas (de oficialistas y opositores) no se cumplieron y el tratamiento de una nueva ley está frenado.

“Estamos en medio de un problema porque hoy hay pocas propiedades en alquiler, es decir, no solamente está el tema del aumento sino que tenemos en el mercado muy poca oferta de inmuebles en alquiler”, comenzó diciendo el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Rafaela, Luis Gaggiotti, quien subrayó además que “en paralelo se ha manifestado este aumento por el índice del gobierno, que en un año fue de más del 50% en los alquileres.

El representante del sector inmobiliario explicó, que “a partir de esta ley hay que recordar que los alquileres de viviendas pasaron de dos años a tres años con un índice de actualización que publica el gobierno y que en un año fue del 53%. Esto claramente impactó bastante en el bolsillo de la gente, y de manera simultánea hubo un aumento en la demanda por la reactivación de los alquileres y en estos momentos -como ya mencioné- estamos en un cuello de botella por la falta de propiedades. Esto se da porque justamente esta ley no es muy beneficiosa”. Y agregó: “La política piensa en política y piensa poco en la gente. Sacaron una mala ley que ahora están tratando de modificar”.

Gaggiotti, contó que la merma que se produjo respecto a la oferta de inmuebles está en torno al 25%, ya que la gente los retiró en virtud de la nueva ley, donde se plantean muchas incertidumbres y se hace difícil poder pactar la actualización del precio con el inquilino, entonces, esos inmuebles dejaron de alquilarse, se ponen en venta y muchos otros están cerrados en medio de las especulaciones sobre una posible modificación de la ley.

PROMESAS QUE NO SE CUMPLEN

Acerca de cuándo podría derogarse la actual ley y abordarse una nueva norma, todo es incierto. En 2021, muchos candidatos a diputados nacionales presentaron diferentes proyectos y hablaron del tema con representantes del sector inmobiliario, pero al momento todo está frenado.

Al respecto, Luis Gaggiotti manifestó que “(Sergio) Massa a finales del año pasado se había comprometido a tratar este tema, pero es una lástima que cuando se modificó la ley hace dos años, todas las instituciones y las cámaras que conocen sobre esta temática en medio de un intercambio muy duro, dijeron que no iba a funcionar, pero no se tomó en cuenta. La política está apartada de la realidad, es de escritorio pero desconoce lo que sucede en la vida cotidiana; desconoce lo que le pasa a la gente, como se hace para producir bienes, como se ofrecen bienes para que los ciudadanos los puedan consumir”.

“La ley fue mala, se retiraron inmuebles de alquiler, otros se pusieron en venta y en paralelo se da una crisis económica donde hubo poca reposición de inmuebles. Podemos ver que la construcción de unidades en propiedad horizontal –no de casas interiores- está prácticamente muy parada desde hace 3 o 4 años”, precisó.

POSIBLES SOLUCIONES

En cuanto a las posibles soluciones para afrontar estas dificultades, el presidente de la Cámara Inmobiliaria señaló: “Tiene que haber más libertades para que el propietario y el inquilino puedan pactar entre ellos y esto va a redundar en beneficio de los dos, porque estamos hablando de acuerdo de partes; a su vez, va a ser más fácil que haya más propiedades en ofrecimiento”.

Por otro lado, Gaggiotti comentó que “es muy importante tener alguna ley relacionada a la condonación de impuestos a las ganancias. En Rafaela hace muchos años, el barrio Ilolay, el barrio Edival y el Fasoli, se hicieron con desgravación impositiva. Se tiene que promover de alguna manera la construcción, para que justamente cuando hoy la gente tiene muchas más dificultades para adquirir una vivienda, por lo menos tenga posibilidades de alquilar”.