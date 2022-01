Por contacto estrecho se aisló Massa

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, informó ayer que se aisló preventivamente debido al diagnóstico positivo en Covid-19 que recibió su esposa, la titular de AySA, Malena Galmarini, aunque aclaró que no tiene "síntoma alguno" y se encuentra "en perfecto estado".

"Como contacto estrecho debo aislarme. Mi prueba ha sido negativa, pero procedo siguiendo las instrucciones de nuestras autoridades sanitarias. Sin síntoma alguno y en perfecto estado. Sigan cuidándose", escribió Massa en su cuenta de Twitter.

Junto a su publicación, el diputado nacional mostró el tuit que también publicó Galmarini para dar a conocer que dio positivo en Covid-19 y que "al tener el esquema de vacunación completo, los síntomas son moderados".

"Me encuentro aislada y siguiendo las instrucciones médicas", indicó la presidenta de AySA y agregó: "La pandemia no terminó. Sigamos cuidándonos".